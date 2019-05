Arrivano le Bose Noise Cancelling Headphones 700, puntano ad essere le migliori della categoria

Bose ha annunciato l’arrivo di nuove cuffie a cancellazione del rumore, già in preordine su Amazon in USA a 400 dollari, con consegne previste per il 20 giugno prossimo. Le nuove Bose Noise Cancelling Headphones 700 sono, di fatto, il successore del modello Bose QC 35 II.

Il nuovo modello, che di fatto sostituisce il precedente, gode di un nuovo design, adesso più sottile, anche se a lievitare è il prezzo. Sul fronte hardware, Bose Noise Cancelling Headphones 700 include controlli touch, un nuovo sistema a quattro microfoni, una porta USB-C per la ricarica, jack audio da 3,5 mm e una batteria che può durare per 20 ore di utilizzo.

Bose vanta il nuovo microfonico, che riesce a isolare la voce, mentre elimina i rumori circostanti. Si avranno a disposizione 10 livelli di cancellazione del rumore tra cui scegliere, così da poter scegliere quanto si desidera isolarsi dal mondo esterno.

A livello di funzionalità smart, Bose Noise Cancelling Headphones 700 consente anche di scegliere il proprio assistente vocale tra Amazon Alexa e Google Assistant. Un’altra nuova caratteristica è la modalità conversazione, che permette di mettere in pausa la musica mentre lascia ascoltare il rumore circostante, ideale per quei momenti in cui è necessario fare una chiacchierata rapida senza rimuovere le cuffie.

Le nuove cuffie supportano anche la piattaforma Bose AR, ossia audio in Realtà Aumentata, tecnologia che il noto marchio audio ha annunciato per la prima volta integrata negli occhiali Bose Frames disponibili anche in Italia.

Con il supporto di diverse applicazioni, Bose AR permetterà all’utente di ottenere informazioni in cuffia sulla base del mondo reale circostante utilizzando i sensori in cuffia. Ad esempio, in caso di navigazione turn by turn, Bose AR sarà in grado di offrire in cuffia informazioni sulle direzioni dicendo “prendi la prossima a destra”, piuttosto che “gira a destra dopo tot metri”.

Bose Noise Cancelling Headphones 700 si preordinano già su Amazon USA. Arriveranno, verosimilmente presto anche nel nostro paese: le nuove cuffie sono già indicate in arrivo anche sul sito web italiano del costruttore al prezzo di 400 euro.