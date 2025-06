In F1 le corse riprese con la videocamera di iPhone modificata da Apple

Le videocamere montate sulle auto di Formula 1 sono progettate per qualità e specifiche per la trasmissione TV, ma non sono adatte per l’impiego cinematografico: per offrire una visuale realistica dalla prospettiva del pilota nel film F1 con Brad Pitt, Apple ha creato una soluzione personalizzata a partire dalla videocamera di iPhone.

Il problema è stato sollevato dal regista Joseph Kosinski e dal direttore della fotografia Claudio Miranda, come segnala Wired. Naturalmente non è possibile installare cineprese professionali sulle auto di Formula 1. Il modulo standard impiegato nelle corse reali ospita videocamera e trasmettitore in un involucro compatto e affusolato per questioni di aerodinamica.

Per creare una videocamera ad hoc utilizzabile nelle corse ufficiali di Formula 1 Apple ha impiegato lo stesso modulo standard, sostituendo tutte le componenti interne con sensori e componenti di iPhone.

La multinazionale di Cupertino non offre precisazioni su sensore e hardware, ma considerando che le riprese per il film con visuale del pilota sono state catturate nelle stagioni di Formula 1 2023 e 2024, si presume che sia stato impiegato il sensore della fotocamera di iPhone 15 Pro da 48 MP gestito dal chip Apple A17 Pro.

All’interno del modulo costruito da Apple è installata anche una batteria di iPhone, oltre a un filtro a densità neutra per offrire libertà completa per le riprese e al regista. Tutto funziona con iOS ma con firmware personalizzato. Per rispettare i regolamenti della Formula 1 non solo la forma del modulo ma anche il peso devono corrispondere a quello impiegato nelle gare ufficiali, per non modificare aerodinamica e peso della vettura.

In fase di costruzione è stata verificata la resistenza alle vibrazioni, calore e shock estremi a cui sono sottoposti vettura e modulo di ripresa, sempre in linea con le richieste e le specifiche richieste dalla Formula 1.

Le riprese sono state registrate in formato Log con il codec ProRes di Apple. Regista e produzione non hanno dubbi: nel film F1 in uscita si potranno vivere i circuiti con la visuale dal pilota come non si sono mai visti prima.

