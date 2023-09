Annunciati iPhone 15 e 15 Plus con Dynamic Island

Puntuale arriva l’annuncio ufficiale di iPhone 15 e iPhone 15 Plus, i due nuovi smartphone della serie standard che vanno ad affiancare iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. La novità principale è la Dynamic Island, dapprima riservata ai modelli Pro.

I due nuovi terminali della linea iPhone 15 mantengono inalterate le dimensioni del display rispetto ai diretti predecessori. Quindi, iPhone 15 propone uno schermo da 6,1 pollici, mentre il modello Plus ha uno schermo più grande da 6,7 pollici.

Come anticipato, la principale differenza a livello visivo, quella che salta subito all’occhio, è la presenza della Dynamic Island, l’isola dinamica che Apple ha introdotto con iPhone 14 Pro. All’interno dell’isola sono nascosti la camera frontale e i sensori per il Face ID, con la possibilità che questa barra nera si espanda a seconda delle app e dei servizi in esecuzione su iPhone.

In questa Isola Dinamica è possibile vedere i controlli di riproduzione, controllare i risultati degli eventi sportivi o seguire le direzioni di navigazione. L’esperienza di visione sarà ancora migliore sul display Super Retina display XDR, che adesso raggiunge i 1600 nits e 2000 nella modalità all’aperto.

Sarà disponibile nei nuovi colori annunciati in precedenza, tutti molto tenui. I due nuovi terminali, spiega Apple, sono confortevoli da tenere in mano, entrambi più comodi in mano grazie al nuovo bordo in alluminio aerospaziale, e una nuova tecnologia di colorazione del telefono che usa un sistema di saturazione del marteriale della scocca.

La camera principale è da 48 MP, con lunghezza focale di 26 mm e apertura f/1.6 con supporto OIS.

Questo permette di fare molte cose: in una giornata luminosa si può massimizzare la risoluzione e catturare un panorama stroardinario, ma in alcuni contesti la camera propone un bilanciamento tra risoluzione e computazione che permette di ridurre la risoluzione a 24 megapixel aumentato la risoluzione in condizione di cattiva o normale luce.

