In Florida la patente si potrà mostrare da smartphone e tablet

Lo Stato della Florida sarà il primo negli Stati Uniti a offrire patenti di guida in formato mobile con meccanismi di sicurezza all’avanguardia, pienamente conformi alle rigorose norme nazionali e internazionali.

Thales – gruppo d’elettronica specializzato nell’aerospaziale, nella difesa, nella sicurezza e nel trasporto terrestre – fornirà al Department of Highway Safety and Motor Vehicles, l’ufficio governativo che si occupa del rilascio delle patenti, servizi per la verifica del documento, oltre a soluzioni per i residenti.

Nel 2021 le persone residenti in Florida potranno richiedere la patente di guida mobile, facilmente accessibili da vari dispositivi, inclusi smartphone e tablet. Queste patenti di guida sono conformi alle norme nazionali e internazionali dell’American Association of Motor Vehicle Administrators e dell’International Organization for Standardization, e dovrebbe pertanto essere possibile a livello sia nazionale che internazionale.

Le patenti di guida per dispositivi mobili hanno la stessa validità delle tradizionali patenti di guida e consentono di verificare l’identità, incluso l’uso come documento attestante l’età e privilegi di guida. Forniscono anche un ruolo complementare come strumento di autenticazione, permettendo agli abitanti della Florida di dimostrare chi sono per una serie di servizi online.

Ad integrazione dell’uso tradizionale della patente di guida per dimostrare la propria identità, i residenti in Florida saranno in grado di attivare un’app per l’identificazione da dispositivi mobili, scegliere il tipo di verifica necessaria e mostrare il telefono. Non è necessario che il dispositivo lasci le mani dell’utente, rendendo oltretutto il sistema utilizzabile senza contatto e un modo utile di mostrare un documento di identità.

Thales riferisce che le loro Driver Licenses sono difficili da falsificare giacché ospitano un credenziali digitalizzate in modo sicuro la cui autenticità può essere verificata: non viene mostrata solo una semplice immagine che potrebbe essere facilmente manipolata.

Per una tutela più rigorosa della privacy, gli utenti delle Driver Licenses possono controllare dall’app dedicata le informazioni da mostrare, a seconda del contesto. Per esempio, per accedere ad un al casinò basta solo dimostrare di avere la maggiore età, senza bisogno di indicare nome, data di nascita e indirizzo.

