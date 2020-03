In forte crescita i dispositivi indossabili, merito di AirPods

Apple ha rivendicato un record di ricavi per il suo business nel settore dei dispositivi indossabili lo scorso gennaio; adesso, nuove cifre a livello mondiale mostrano che l’intera categoria dei dispositivi è cresciuta enormemente, proprio grazie ad AirPods.

La ricerca diffusa da IDC afferma che nel quarto trimestre del 2019 sono stati spediti complessivamente 118,9 milioni di dispositivi indossabili. Questo dato include anche il periodo dello shopping natalizio, quindi facilmente superiore rispetto ai trimestri precedenti, anche se segna un incremento dell’82,3% per il trimestre di riferimento. IDC attribuisce questo picco al successo degli hearable, come le AirPods di Apple:

Il 2019 ha segnato un forte passo avanti per il mercato mondiale dei dispositivi indossabili. Gli Hearables sono stati protagonisti per via dell’introduzione di nuovi prodotti e gli smartphone che eliminano il cavo per gli auricolari tradizionali stanno spingendo gli utenti ad acquistare un dispositivo indossabile

La società di analisi stima che questi hearable rappresentassero il 55,3% delle vendite, pari a circa 66 milioni di unità. Dei 118,9 milioni di dispositivi indossabili venduti, si ritiene che Apple abbia guadagnato la maggiore quota di questo, con 43,4 milioni di unità.

Xiaomi è il secondo brand, anche se leggermente indietro rispetto ad Apple, con un terzo del numero di dispositivi venduti, pari a 12,8 milioni. Samsung si piazza al terzo posto con 10,5 milioni di dispositivi indossabili spediti nel quarto trimestre del 2019, principalmente grazie agli smartwatch Galaxy Active e Active 2.

La forte presenza di Apple in questo segmento, naturalmente, si fonda su AirPods, AirPods Pro e in minor misura sulla gamma Powerbeats con etichetta Beats. Se da un lato tutti questi indossabili sono aumentati in diversa misura, è Apple Watch a calare nelle spedizioni del 5,2% su base annua, anche se IDC ha accreditato tale frenata alla carenza di fornitura, e non a scarso interesse.

A questo indirizzo un approfondimento che vi svela tutto su AirPods. Se, invece, volete leggere la nostra recensione di AirPods Pro vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.