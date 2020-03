Con i divieti di viaggio Coronavirus 2 milioni di posti aerei in meno

OAG, azienda del regno Unito specializzata in dati e analisi sui viaggi a livello mondiale e altri dati nel trasporto aereo, ha pubblicato la sua ultima analisi dell’impatto globale del coronavirus sul mercato dei trasporti aerei.

Il divieto di viaggio dall’Europa agli Stati Uniti avrà implicazioni di vasta portata per il settore del trasporto aereo globale. Il divieto avrà un impatto sul 10,9% di tutti i voli internazionali e sul 16,9% di tutti i posti aerei internazionali fra gli Stati Uniti e i paesi Schengen. In totale, 6.747 voli e circa 2 milioni di posti aerei in entrambe le direzioni risentiranno del divieto durante le prossime quattro settimane.

Delta e United Airlines sono le compagnie aeree americane che ne risentiranno maggiormente. Insieme corrispondono al 31% dei voli interessati. Lufthansa è la compagnia aerea europea che più risentirà del divieto (13%). Le nazioni europee più colpite saranno la Germania, la Francia e i Paesi Bassi che sono coinvolte nel servizio del 57% di tutti i voli tra l’area Schengen e gli Stati Uniti.

“Il COVID-19 ha causato il più grande stravolgimento per il settore del mercato dei viaggi aerei di sempre”, ha affermato John Grant, senior aviation analyst per OAG. “La situazione è estremamente fluida, con restrizioni di volo, capacità e orari dei voli che cambiano di giorno in giorno”. Dopo l’intervento di Trump si prevede naturalmente un grande numero di voli annullati dagli Stati Uniti per le compagnie europee nei prossimi giorni”.

Prendendo in considerazione la capacità prevista per il mese di aprile 2020 al 12 marzo 2020, ci sono attualmente 13.169 voli programmati di sola andata dall’Europa agli Stati Uniti, compreso il Regno Unito. I paesi con il maggior numero di voli programmati comprendono Regno Unito (4.121 voli), Germania (1741 voli), Francia (1.570 voli), Paesi Bassi (1.212 voli) e Spagna (851 voli).

