Prima beta di iOS 15.1 e iPadOS 15.1 agli sviluppatori

A un giorno dal rilascio della versione definitiva di iOS 15 e iPadOS 15 per tutti, Apple ha rilasciato ai soli sviluppatori la prima beta dell’aggiornamento a iOS 15.1 e iPadOS 15.1.

Come sempre gli sviluppatori registrati possono scaricare le nuove beta dal Developer Center di Apple; gli sviluppatori con il profilo installato nei loro sistemi possono ottenere gli aggiornamenti in beta direttamente over-the-air (alla stregua di normali aggiornamenti del sistema operativo).

Come è facile immaginare, Apple si sta concentrando per risolvere alcuni bug riscontrati nella versione definitiva dei nuovi sistemi. Nelle note di rilascio non sono indicati bug specifici ma è facile immaginare che, con l’arrivo dei nuovi sistemi nelle mani di milioni di utenti, aumentino le segnalazioni di problematiche varie che verranno risolte con i vari aggiornamenti che vedremo nelle prossime settimane.

Apple ha anche fatto sapere che alcune funzioni che dovevano arrivare con la release definitiva di iOS 15, sono state rimandate ad aggiornamenti che vedremo in seguito (con iOS 15.x). Sempre ai soli sviluppatori Apple ha rilasciato anche la beta 1 di tvOS 15.1.