L’aggiunta del Green Pass nel Wallet è di serie su iOS 15.1 beta 1

La beta 1 di iOS 15.1 – versione al momento nelle mani dei soli sviluppatori – permette di caricare lo status delle vaccinazioni anti COVID 19 nell’app Salute e generare il certificato di vaccinazione per il Wallet, permettendo di esibire il green pass presso attività commerciali, strutture varie, ristoranti, ecc.

Lo riferisce il sito Macrumors evidenziando quanto già annunciato agli sviluppatori nell’ambito dell’ultima WWDC; la documentazione sanitaria verificata si basa su SMART Health, specifiche per la “sanità intelligente” che prevedeno l’utilizzo delle nuove tecnologie nell’ambito sanitario, con la digitalizzazione che porta all’automatizzazione di varie procedure.

Tra gli Stati che usano le SMART Health Cards, c’è la California e quindi gli utenti residenti in California potranno aggiungere il certificato che dimostra l’avvenuta vaccinazione nel Wallet dopo l’aggiornamento a iOS 15.1

Altri Stati e organizzazioni sanitarie che usano le schede SMART Health potranno usare un pulsante per permettere all’utente di sapere che è possibile scaricare e memorizzare le loro informazioni sulle vaccinazioni nell’app Salute e nell’app Wallet.

Tra gli Stati USA che supportano le schede Smart Health ci sono: California, Louisiana, New York, Virginia, Hawaii e alcuni distretti del Maryland, così come le catene di negozi Walmart, Sam’s Club, e le catene di farmacie CVS Health. Negli Stati in questione gli utenti dovrebbero essere in grado di individuare automaticamente le loro informazioni nei database statali; anche le persone vaccinate da Walmart o CVS dovrebbero essere in grado di aggiungere automaticamente questa sorta di green pass nell’app Wallet.

In Italia è già possibile aggiungere il green pass all’app Wallet (qui vi spieghiamo come si fa), ma la soluzione offerta ora da Apple è uno standard universale compatibile con tutti i prestatori di servizi di assistenza sanitaria/stati che implementano questo sistema,

