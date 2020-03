In offerta il caricatore wireless super veloce Xiaomi da 30W, a 42,57 euro

La ricarica wireless, lo si è ormai capito, è una dei protagonisti di questa attuale generazione di smartphone. Tra i modelli più evoluti attualmente, quello Xiaomi da 30 W, che ricarica in verticale gli smartphone abilitati alla tecnologia Qi. Solitamente ha un costo di oltre 67 euro, ma al momento lo si acquista in offerta lampo a 42,57 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Tra le principali caratteristiche, come già accennato, la velocità di ricarica da 30 W, tra i più veloci attualmente sul mercato. E’ compatibile con tutti i dispositivi Qi, dunque anche con iPhone 8 e modelli successivi, fino agli ultimi iPhone 11 e 11 Pro. Naturalmente, è adatto anche per tutti quegli smartphone Android con supporto alla ricarica Qi.

Oltre alle caratteristiche tecniche d’eccezione, Xiaomi non si smentisce neppure quando si tratta di design. Minimale e moderno come tutte le altre periferiche del brand cinese, il design è anche studiato per un miglior raffreddamento durante la ricarica, e questo grazie alla fessura presente sulla superficie.

Il caricatore è fatto in alluminio, molto stabile sulla scrivania, dunque adatto anche ai dispositivi più grandi e pesanti. Pesa circa 950 grammi, e ha dimensioni pari a 13 x 4 x 4 cm.

