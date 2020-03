Google sospende gli aggiornamenti di Chrome e Chrome OS per coronavirus

Google ha deciso di sospendere la pubblicazione di future revisioni del suo browser Chrome e del suo sistema operativo Chrome OS per l’emergenza Coronavirus. La decisione è conseguenza della moltiplicazione delle misure di contenimento in tutto il mondo contro il coronavirus, con restrizioni e obblighi che stanno sconvolgendo le “agende professionali” e l’organizzazione in generale dei team che si occupano di sviluppo.

Google vuole che Chrome continui a essere “stabile, sicuro e affidabile” per chi usa i suoi software in questo momento. Nelle circostanze attuali, la società di Mountain View preferisce interrompere lo sviluppo piuttosto che rischiare di introdurre nuovi bug. Gli aggiornamenti relativi alla sicurezza, considerati critici, inclusi quelli che verranno individuati in Chrome 80, sono al momento gli unici considerati “prioritari”.

L’ultimo update di sicurezza per Chrome è stato rilasciato il 18 marzo; la versione 80 del browser Chrome per Windows, macOS e Linux include 13 fix di sicurezza che risolvono diverse “vulnerabilità di gravità elevata”. Le vulnerabilità in questione possono essere sfruttate se un utente visita o viene reindirizzato a una pagina web appositamente predisposta. Lo sfruttamento di queste vulnerabilità poteva consentire a un cybercriminale di eseguire codice arbitrario nel contesto del browser o causare condizioni di denial of service.

Anche se nel breve annuncio ufficiale Google non dichiara esplicitamente che la sospensione degli aggiornamenti di Chrome e Chrome OS è dovuta a coronavirus, la situazione globale e il riferimento allo sconvolgimento delle agende professionali lascia pochi o nessun dubbio in merito.

Google raccomanda agli utenti di aggiornare Google Chrome alla versione 80.0.3987.149. Tutti gli articoli di macitynet che parlano del sistema operativo Google Chrome OS sono disponibili da questa pagina, invece per quelli dedicati al browser Internet Chrome sono disponibili da questa pagina.

