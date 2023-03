In prova Tapo Smart Hub H100 e i sensori per la casa smart

Portato in Italia da TP-Link, il brand Tapo ha saputo portare agli utenti periferiche smart a basso costo, ma di qualità e dotate di un supporto app degno di nota. In prova oggi lo smart Hub Tapo H100, che oltre a fungere da centro di controllo per diversi sensori e periferiche smart, dispone anche di un campanello integrato. Ecco a cosa serve in combinazione con sensori di porte e finestre, sensori di umidità e di movimento, senza dimenticare del pulsante multi funzione.

Smart Hub H100

Partiamo dallo Smart Hub H100 di Tapo, indispensabile per il corretto funzionamento di tutti i diversi sensori per la casa smart. All’apparenza si presenta come un piccolo cubetto con presa da parete, con un solo tasto per la sincronizzazione e una griglia forata sotto alla quale si pone un piccolo altoparlante.

Una volta collegato alla presa e abbinato all’applicazione di supporto, l’Hub in sé non dispone di moltissime funzioni. Come dispositivo stand alone può fungere da campanello, da poter far suonare all’occorrenza tramite l’app di supporto. Da qui sarà possibile anche cambiare le diverse suonerie disponibili. Un suo utilizzo come periferica isolata non è consigliabile, anche se in effetti può servire a richiamare l’attenzione dei diversi componenti della famiglia, ad esempio facendolo suonare quando è pronto in tavola, o ancora per richiamare l’attenzione di qualcuno presente nella stanza posta dall’altra parte della casa.

In realtà, l’Hub H100 acquista il suo perché quando viene abbinato a diversi sensori e dispositivi di Tapo. In questo articolo vedremo, nell’ordine, il sensore per porte e finestre T110, il pulsante multi funzione, il sensore di movimento e quello per rilevare l’umidità. Questi particolari accessori, in combinazione tra loro, offriranno all’utente un ventaglio di funzioni smart davvero vario e utile in molti contesti.

Sensore Tapo T110

Come già accennato, il sensore Tapo T110 può essere applicato a porte e finestre così da segnalare quando la stessa è chiusa o aperta. Il sensore si compone, naturalmente, di due parti, che dovranno essere posizionate nelle due ante delle finestre o su anta della porta e muro. Sulla parte bassa del sensore è disponibile un piccolo tasto di sincronizzazione, quasi invisibile, che servirà per l’accoppiamento con lo smart Hub.

Il funzionamento è tra i più ovvi: quando la finestra si apre o si chiude, i due diversi pezzi faranno, o meno, contatto, così da segnalare all’utente lo stato della porta o della finestra. In questo modo si potrà avere una notifica immediata quando la finestra viene aperta o chiusa, potendo anche accedere ad uno storico per capire in quali orari è stata aperta o chiusa.

Non solo, in abbinamento allo Smart Hub, la periferica funzionerà come una sorta di allarme. Ed infatti, è possibile creare un’automazione per cui, all’apertura della porta o finestra, suonerà l’allarme dello smart hub. Se montato nella porta di un negozio, invece, si potrà trasformare l’allarme in un semplice campanello, così da avvertire il titolare che è entrato un cliente.

Ancora, è possibile scegliere, all’apertura della porta, di accendere automaticamente una lampadina. Immaginiamo che il sistema possa essere utile se montato sulla porta di ingresso della propria abitazione: al rientro si accenderà automaticamente la luce senza dover premere alcun interruttore.

Smart Button

Altro pezzo fondamentale di questo kit, che può essere composto dall’utente a proprio piacimento, acquistano anche un pezzo per volta, è il pulsante smart multi funzione. Si presenta come una piccola periferica di forma circolare, che oltre a essere premuta, può anche essere ruotata.

Anzitutto, è possibile scegliere di far suonare il campanello una volta premuto. In questo caso, l’accoppiata smart hub e smart button, fungeranno semplice campanello smart. Ancora una volta immaginiamo l’impiego in un negozio, con il pulsante posizionato sul bancone per richiamare l’attenzione del titolare nel retro bottega. Anche in casa questa accoppiata potrebbe servire a richiamare l’attenzione di un componente della famiglia che si trova in una stanza lontana.

Il pulsante ha, però, altre funzioni e impieghi. Ad esempio, potrà essere impostato per accendere o spegnere luci smart Tapo presenti in casa. Peraltro, oltre ad essere un pulsante, la periferica è anche una manopola, potendo configurarla per regolare la luminosità di una lampada, o per cambiarne il colore nel caso di luci o strisce LED RGB.

Sensore di movimento

Come già anticipato, questo kit tapo può essere utilizzato per crearsi un sistema di antifurto in modo semplice e modulare. Ed allora arriva in aiuto dell’utente anche il sensore di movimento. Anche in questo caso sarà necessario abbinarlo allo Smart Hub, potendolo poi installare su un muro o tramite viti, o tramite l’adesivo 3M presente in confezione.

Il sensore di movimento, come suggerisce lo stesso nome, può essere innescato dal passaggio di un soggetto. Anche in questo caso l’app fornirà una sorta di diario in cui vengono annotati tutti gli eventi registrati dal sensore. Inoltre, anche il sensore lavora in abbinamento con l’Hub o le altre periferiche smart di Tapo presenti in casa.

Ad esempio, al passaggio di qualcuno si potrà accendere la luce, si potrà anche scegliere di accenderla per qualche minuti prima di spegnerla in automatico. Ancora, si potrà attivare il campanello o l’allarme dell’Hub, fungendo ancora una volta come vero e proprio sistema di allarme.

Così come per il sensore di porte e finestre, anche in questo caso si possono scegliere gli orari in cui attivare le automazioni, oltre a scegliere di metterle in funzione solo quando si è fuori casa.

Ed infatti, all’interno della scheda “Smart” e “Automazione” è presente un elenco di tutte le automazioni create, da poter attivare quando si desidera metterle in funzione. In questo modo potremo scegliere se attivare il sensore di movimento e l’allarme quando si è fuori casa, o ancora attivare lo stesso meccanismo per il sensore di porte e finestre. Da questa schermata le automazioni si dovranno attivare o disattivare una per volta.

Per riuscire a creare una “routine” che attivi o disattivi tutte le automazioni desiderate si dovrà operare dalla schermata “Smart” e “Scorciatoie”. Da qui si potrà creare un comando che con un sol click attivi, ad esempio, l’allarme in caso di apertura porte o rilevamento del momento, piuttosto che accensione di luci o altro ancora.

Sensore di umidità

Tra i diversi pezzi che è possibile acquistare per ingrandire questo kit smart di tapo, anche il sensore di umidità. In questo caso si presenta come una periferica di piccolissime dimensioni, davvero invisibile, da appendere a parete o lasciare su un qualsiasi comodino o una scrivania. Non ha display, quindi è possibile visualizzare temperatura e grado di umidità presente in casa aprendo l’app Tapo.

Anche in questo caso è presente un grafico con tutti i dati registrati nel corso della giornata, potendo anche accedere ad un diario dove i dati vengono suddivisi per mese o anno.

Non finisce qui, perché naturalmente è possibile far funzionare il sensore in tandem con una qualsiasi presa smart Tapo presente in casa, accendendo ad esempio il ventilatore quando viene rilevata una temperatura superiore a quella desiderata.

Considerazioni

I diversi sensori Tapo funzionano come promesso. Non abbiamo avuto alcuna difficoltà nell’abbinamento iniziale con l’Hub, anche perché è completamente guidato dall’app. Inoltre, la creazioni delle automazioni sopra descritte è assolutamente immediata e funziona sempre come previsto.

Il prezzo delle singole periferiche è davvero basso. Si pensi, ad esempio, che il sensore di porta e finestre costa circa 15 euro, mentre lo stesso Hub centrale con campanello ha un listino su Amazon di 23,99 euro. Ci sono, poi, anche bundle per risparmiare e sinceramente è da questi che vi consigliamo di partire.

Già, perché queste periferiche funzionano al meglio se combinate tra di loro, espandendo la propria utilità. Peraltro, consigliamo anche di aggiungere al kit le luci smart Tapo, da poter controllare con lo smart button, o da inserire in qualche automazione. Allo stesso modo, anche le prese smart Tapo o le telecamere del brand risulterebbero utili per ampliare le potenzialità dei diversi sensori.

