Sony ha creato una fotocamera per ipovedenti

Fotocamere come la A7RV e la A7S III di Sony integrano un autofocus di altissimo livello, grazie anche a funzionalità di intelligenza artificiale, in grado di riconoscere soggetti anche in condizioni difficili (es. parzialmente coperti da occhiali, mascherine, caschi, ecc.) e una ulteriore e del tutto diversa spinta nel settore delle fotocamere arriva con il camera kit DSC-HX99 RNV, pensato per persone con disabilità visive.

Il sistema consiste in due componenti: un apparecchio punta e scatta e un mirino con un sistema di proiezione laser per la retina. La fotocamera è una Cybershot DSC-HX99; presentata nel 2018, la HX99 vanta un sensore CMOS retroilluminato da 18,2 megapixel, stabilizzazione ottica che riduce il tremolio della fotocamera affidandosi a un giroscopio e a uno speciale algoritmo, ampia gamma di zoom che va dal grandangolo da 24mm al teleobiettivo da 720mm.

Per quanto concerne il mirino, si tratta del Retissa Neoviewer della giapponese QD Laser; questo è in grado di proiettare l’immagine digitale dalla fotocamera direttamente sulla retina dell’utente. Sony spiega che il sistema non funziona con tutte le tipologie di problematiche legate alla vista ma gli ipovedenti in grado di sfruttare questa tecnologia consente loro di visualizzare volti, leggere cartelli, scattare foto e girare video.

La proiezione retinica laser di Retissa Neoviewer è una tecnologia completamente nuova che è stata messa in pratica per la prima volta al mondo”, ha spiegato il Dr. Mitsuru Sugawara, presidente e CEO di QD Laser.

Negli USA il kit HX99RNV costerà 600$ e arriverà in estate. segno di sostegno alla comunità degli ipovedenti, Sony afferma che si farà carico della "maggior parte" dei costi di produzione del dispositivo. Il kit sarà disponibile solo attraverso l'azienda Sony limiterà l'acquisto a una sola persona. Il produttore prevede inoltre di collaborare con scuole americane e giapponesi per fornire il dispositivo a persone ipovedenti.