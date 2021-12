Recensione striscia LED Tapo, economica ma smart

Abbiamo imparato a conoscere Tapo già da qualche tempo. Si tratta di un brand di TP-Link che offre principalmente periferiche smart per la casa. Il marchio, come molti di quelli emergenti, ha il pregio di rilasciare sul mercato prodotti di qualità, con un prezzo davvero competitivo. E’ il caso della striscia LED RGB in prova, che al momento in cui scriviamo si acquista su Amazon addirittura a 22 euro circa. Ecco come è andata la nostra prova.

La confezione di vendita non rivela particolari sorprese. All’interno, infatti, oltre alla striscia LED, anche tutto il necessario per il corretto funzionamento, ossia presa di corrente e un telecomando con un singolo pulsante per l’utilizzo senza smartphone o assistenti vocali. Null’altro, se si escludono i manuali, che potranno anche restare chiusi, tanto è semplice il montaggio, la configurazione, e l’utilizzo quotidiano. Da notare che Tapo L900-5 è progettata con standard di sicurezza, in modo da dissipare il calore. Ogni perlina LED funziona indipendentemente dalla successiva e non è soggetta allo sfarfallio causato dalle basse tensioni.

La prima cosa da fare è quella di abbinare le luci all’applicativo Tapo, disponibile gratis su App Store e Google Play. Il fatto che si tratti di un brand di TP-Link è sin da subito evidente. Il marchio ha certamente sfruttato il know how di TP-Link, tanto da creare un’app assolutamente funzionale, così da offrire un abbinamento senza problemi e un utilizzo immediato. Avviando l’app a striscia LED accesa, sarà sufficiente cliccare sull’apposita icona per aggiungere una periferica, e scegliere la striscia LED. Il gioco è fatto, non viene richiesto null’altro, Si è già pronti ad utilizzare l’app.

La striscia LED si presenta ben rifinita, con un nastro 3M già posizionato per tutta la sua lunghezz, così da poter scegliere di attaccare letteralmente la striscia a diverse superfici. Immaginiamo che possa essere posizionata sopra i mobili, così come sotto le scrivanie, le madie e, perché no, anche dietro la TV, nel caso in cui vogliate ricreare, ad esempio una sorta di effetto ambilight.

Sebbene la striscia LED nasca per ricreare diverse atmosfere, la sua potenza è notevole, e se si sceglie la luce bianca è certamente in grado di illuminare una stanza di medie dimensioni. Tapo L900-5 supporta il Wi-Fi 2.4GHz per poter essere controllato dall’app o dagli assistenti vocali, gode di un’alimentazione da 13.5W, ed è possibile personalizzare le tonalità RGB scegliendo da oltre 16 milioni di colori, così da ricreare l’atmosfera perfetta in ogni occasione.

L’app di controllo è davvero semplice. La schermata principale funge da telecomando in cui è possibile accenderle e spegnere con un solo tap. Sulla parte alta sono presenti dei colori pre impostati, che possono essere cambiati a piacimento. E’ sufficiente cliccare su un colore, poi cliccarvi nuovamente per accedere alla tavolozza dei colori, così da creare una tonalità personalizzata da attivare con un solo tap. Non solo, oltre alla scelta di singoli colori è possibile anche beneficiare di alcuni effetti.

Tra quelli predefiniti ve ne sono alcuni che simulano le luci di Natale, o che propongono un effetto candela, con un tremolio del bagliore, proprio a simulare la fiamma. Ci sono poi effetti stile Fulmine, e altri ancora da poter attivare con un solo click. E’ possibile anche scegliere di creare effetti personalizzati, potendo impostare diversi colori da alternare, decidendo anche la luminosità da dare all’effetto, e la velocità di cambio tra un colore e l’altro.

Interessante è, poi, la possibilità di sincronizzare le luci con la musica, sfruttando lo smartphone come microfono ambientale per percepire i suoni presenti nella stanza. La funzione è particolarmente gradevole per animare un party ad esempio, e funziona discretamente bene. Certo non è possibile aspettarsi una sincronizzazione perfetta, ma nel complesso il risultato è apprezzabile. Anche in questo caso è possibile decidere il livello di luminosità che le luci devono mantenere durante la riproduzione musicale.

Tra le alter funzioni dell’app anche la possibilità di programmare accensione e spegnimento della striscia LED, impostando giorni ed orario per le turnazioni. Peraltro, dalla stessa schermata è possibile scegliere l’effetto o il colore da accendere di volta in volta.

Le tonalità dei colori espresse dalla striscia LED sono buoni, così come la luminosità è più che sufficiente: perfette per creare la giusta atmosfera, sufficienti nel caso in cui si volesse proprio illuminare la stanza solo con la striscia. Da notare, però. che si tratta di led RGB e non RGBW. Questo vuol dire che la striscia non ha luce bianca, e che il bianco viene quindi ricavato sempre dal mix dei vari colori. E’ impossibile eliminare completamente le dominanti di colore, e questo si traduce in un bianco che tende al rosa.

Altro elemento da tenere in considerazione è che, se da un lato la striscia LED può essere tagliata su misura, dall’altro si renderà questa eccedenza inutilizzabile, essendoci la spina di collegamento solo su un’estremità. Questo vuol dire che se vi serve, ad esempio, un. metro di striscia LED, sarebbe un peccato acquistare questa da 5 metri. Insomma, acquistatela solo se pensate di utilizzarla interamente.

Altro elemento di pregio, anche in considerazione del basso costo, è il supporto a agli assistenti vocali Amazon e Google. E’ sufficiente inserire l’account Tapo su Google Home, o Alexa, dopo averla installata, per iniziare a controllare la striscia tramite voce. Grazie ai comandi vocali, che risultano sempre puntuali, è possibile accenderla o spegnerla, così come gestire colori e tonalità.

Fate attenzione nella scelta della striscia LED Tapo. Il modello in prova non consente di cambiare colori per singolo segmento. Il colore selezionato si applicherà in modo uniforme su tutta la striscia, che pertanto potrà mostrare un solo colore per volta. Se volete, invece, una striscia LED multicolore segmentata occorrerà scegliere il modello L920-5.

Conclusioni

Al prezzo di 22 euro al quale si trova adesso su Amazon, è una striscia RGB assolutamente valida e da consigliare. Di facilissimo utilizzo, propone tonalità gradevoli, salvo che si ricerchi il bianco puro, o freddo o caldo. Il prezzo è l’elemento che la rende veramente appetibile, anche in virtù di una buona qualità. Ottimo il funzionamento con Alexa e l’Assistente Google: in questo caso avere una striscia LED di un noto brand assicurerà il funzionamento anche negli anni a venire, con un buon supporto.

PRO

Facile da installare e utilizzare

Buono il rapporto qualità prezzo

Supporto Alexa e Google

Buone tonalità di colore

CONTRO

Il bianco non è puro

Filo telecomando troppo corto

Al momento in cui scriviamo Tapo L900-5 si trova in offerta a 22 euro su Amazon. Potete acquistarla direttamente a questo indirizzo.