In ritardo il nuovo display 27″ mini-LED di Apple

Il nuovo monitor da 27″ con tecnologia mini-LED, display di cui si vocifera da tempo, non sarà presentato nel primo trimestre del 2023 come concordavano finora le indiscrezioni. A riferirlo è Ross Young, analista specializzato nel settore dei display, che vanta contatti importanti in ambito industriale e generalmente non sbaglia con le previsioni di futuri prodotti Apple.

Young ha fatto sapere al sito Macrumors di non avere individuato segni che lasciano intravedere l’avvio della produzione in serie del nuovo display, lasciando intendere che la presentazione non è dunque imminente.

La presentazione del display in questione è stata a quanto pare più volte rimandata; Young in precedenza aveva previsto l’arrivo per giugno 2022, poi a ottobre 2022 e più di recente per il primo trimestre 2023. L’analista ora non ha indicato un calendario aggiornato con il termine entro il quale, a suo dire, dovrebbe essere presentato il nuovo display.

L’analista in questione, in precedenza aveva riferito che il nuovo display dovrebbe offrire il supporto alla tecnologia ProMotion, con refresh rate fino a 120Hz. La dimensione di 27″ lascia immaginare che il futuro monitor potrebbe essere quello che potrebbe prendere il posto dell’attuale Studio Display ma non da escludere che Apple pensi anche a un modello da affiancare a quelli attualmente a listino, da collocare tra lo Studio Display e il top di gamma Pro Display XDR. Attualmente lo Studio Display 5K da 27″ è venduto 1799€, mentre il Pro Display XDR parte da 5559€.

Il Pro Display XDR è stato presentato nel dicembre 2019 insieme al Mac Pro; lo Studio Display è stato presentato a marzo 2022 insieme al Mac Studio.

Young è il CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC) e in passato ha azzeccato il supporto alla tecnologia ProMotion di iPhone 13 Pro e nei MacBook Pro top di gamma, l’arrivo dell’iPad mini 6a generazione con display da 8,3″, l’arrivo del MacBook Air con diagonale del display da 13,6″.