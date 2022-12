In UK condividere account Netflix potrebbe essere illegale

Il governo del Regno Unito sembra voler dare una mano a Netflix, tanto che ha avvertito che condividere la password del proprio account con altri potrebbe essere illegale, anche se precisando che per il momento le autorità non si attiveranno, a meno che non sia la polizia a dirlo. Fortunatamente, sembra che Netflix non sia disposta a denunciare.

Si potrebbe pensare che il governo britannico abbia abbastanza da fare per preservare il suo crollo dell’economia, come preoccuparsi delle famiglie che lottano per arrivare a fine mese o per stare al caldo e la Brexit che costa alla nazione 48 miliardi di dollari in entrate fiscali perse all’anno. Eppure, il governo britannico sembra essere molto entusiasta di proteggere le proprietà intellettuali.

Secondo BBC News, l’Ufficio per la proprietà intellettuale (IPO) del governo del Regno Unito ha annunciato che la condivisione delle password di Netflix possa essere rilevante sia per il diritto penale, che per quello civile.

Ci sono una serie di disposizioni nel diritto penale e civile che possono essere applicabili nel caso della condivisione di password in cui l’intento è quello di consentire a un utente di accedere alle opere protette da copyright senza pagare. Queste disposizioni possono includere la violazione dei termini contrattuali, la frode o la violazione secondaria del copyright, a seconda delle circostanze

BBC News ha chiesto specificamente se questo significa che il Crown Prosecution Service (CPS) del Regno Unito potrebbe perseguire le condivisioni di password Netflix e non solo come fosse un reato. “Qualsiasi decisione di addebitare a qualcuno la condivisione delle password per i servizi di streaming verrebbe esaminata caso per caso”, ha risposto un portavoce dell’IPO.

Quindi, se Netflix scegliesse di coinvolgere la polizia, denunciando clienti per la condivisione della password, potrebbe dare addirittura avvio a un procedimento penale. Ad ogni modo, Netflix ha riferito alla BBC News che non presenterà accuse penali nei confronti di alcun utente che condivide le password.

Piuttosto, come riportato in precedenza, il colosso dello streaming ha già riferito che a partire dal 2023 addebiterà un extra a chi sta condividendo le proprie password con amici e familiari.

Su macitynet gli appassionati di cinema trovano notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.