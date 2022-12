Gli aspirapolvere Lubluelu sono in sconto per Natale

Se vi serve un aspirapolvere allora date un’occhiata alle offerte di Natale di Lubluelu che vi permettono di scegliere diversi modelli – tra soluzioni verticali e modelli robot automatici, tutti rigorosamente senza fili – e risparmiare sull’acquisto.

Le soluzioni proposte sono 6 e le trovate dettagliate qui di seguito. Per ottenere lo sconto è sufficiente aggiungere il codice A5G3V9 nel carrello prima di portare a termine l’acquisto.

1. Lubluelu SG60 – smart robot vacuum cleaner

E’ l’unico robot della lista: segue un percorso sinusoidale in modo da raggiungere ogni punto della casa e usa un filtro HEPA a 4 strati per raccogliere fino al 99,99% delle particelle di polvere e degli allergeni. Con potenza di aspirazione pari a 2.700 Pa che aumenta automaticamente quando sale sui tappeti, evita scale e oggetti, pulisce anche gli angoli e torna alla base di ricarica da solo.

Costa 169,99 $ e si compra sul sito ufficiale.

2. Lubluelu X2101A – smart wet and dry vacuum cleaner

Anche questo ha la sua unicità tra la serie in sconto perché è un aspirapolvere verticale con funzione wet & dry, ovvero passa lo straccio e raccoglie anche i liquidi. C’è l’assistente vocale che avvisa quando l’acqua nel serbatoio sta per finire e si pulisce le spazzole da solo quando lo si aggancia alla base di ricarica. L’autonomia è di 35 minuti e ha anche un serbatoio per la raccolta dell’acqua sporca.

Costa 269,99 $ e si compra sul sito ufficiale oppure su Amazon in offerta a 299,99 € con la possibilità di attivare la casella coupon e risparmiare 30 €, pagandolo quindi 269,99 €.

3. Lubluelu 202 – cordless self-standing vacuum cleaner

È uno dei quattro aspirapolvere verticale senza fili in promozione. Potenza 25.000 Pa, il motore da 235 Watt gira a 110.000 rpm per aspirare di tutto. Si può scegliere tra tre modalità, anche qui c’è il filtro HEPA a 4 strati e può pulire bene tutti i pavimenti, da piastrelle a parquet e tappeti. Ci sono varie spazzole removibili per usarlo anche nella pulizia di divani e tapparelle, e la batteria removibile offre una autonomia di 50 minuti. Per svuotare il serbatoio basta un click, e ci sono anche le luci frontali per vedere bene tutto lo sporco depositato sul pavimento.

Costa 149,99 $ e si compra sul sito ufficiale oppure su Amazon in offerta a 159,99 € con la possibilità di attivare la casella coupon e risparmiare 40 €, pagandolo quindi 119,99 €.

4. Lubluelu 006 – cordless anti-tangle vacuum cleaner

La potenza qui è sempre da 25.000 Pa ma il filtro HEPA è a 5 strati (e non 4), il che lo rende migliore per la raccolta anche di peli di animale, polline, capelli e acari. Anche qui 50 minuti di autonomia, serbatoio facile da svuotare, luci per la spazzola da pavimento e un set di ricambi per aspirare anche altrove. E la testa principale ruota di 160°, per una migliore maneggevolezza.

Costa 149,99 $ e si compra sul sito ufficiale oppure su Amazon a 149,99 € con la possibilità di attivare la casella coupon e risparmiare 30 €, pagandolo quindi 119,99 €.

5. Lubluelu 008 – best-budget cordless stick vacuum cleaner

Qui si risparmia qualcosina sull’acquisto ma si scende anche di potenza, con la massima di 15.000 Pa. C’è il filtro HEPA a 5 strati, la batteria removibile da 40 minuti di autonomia ed è poco rumoroso (65 dB), inoltre il tubo è telescopico.

Costa 119,99 $ e si compra sul sito ufficiale.

Lubluelu Mate40 – smart vacuum cleaner with LED touch screen

Questo modello regola automaticamente la potenza di aspirazione in base allo sporco che incontra e c’è lo schermo per leggere le prestazioni durante l’uso. Motore da 250 Watt, anche qui potenza massima 25.000 Pa per raccogliere peli, polvere, detriti su qualsiasi pavimentazione, e una batteria da 2.500 mAh che promette fino a 55 minuti di autonomia con una sola carica.

Costa 159,99 $ e si compra sul sito ufficiale oppure su Amazon a 179,99 € con la possibilità di attivare la casella coupon e risparmiare 40 €, pagandolo quindi 139,99 €.