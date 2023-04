In un brevetto Apple nuovi strumenti avanzati di collaborazione con FaceTime

FaceTime – l’applicazione di Apple che permette di chiamare o videochiamare tramite internet attraverso la videocamera frontale del dispositivo – non è mai riuscita (almeno nel nostro Paese) a fare breccia nel cuore degli utenti, specialmente quelli che lavorano nel settore aziendale ed Apple stessa in tale ambito sfrutta Webex di Cisco per videoconferenze, riunioni online, condivisione dello schermo e webinar.

Un brevetto di Apple recentemente scovato presso il Patent Office statunitense descrive varie novità che potrebbero permettere a FaceTime di diventare interessante non solo in ambito domestico ma anche in enterprise, quanto meno per chi usa dispositivi della Mela.

Il sito PatentlyApple – che ha individuato il brevetto – spiega che in questo vi sono riferimenti a funzionalità che consentono a FaceTime di riconoscere gesture (Apple le chiama “Air Gesture”) con particolare attenzione a funzionalità di collaborazione.

Molte delle possibilità indicate nel brevetto sembrano legate a future novità per la funzione Panoramica Scrivania: quando si usa iPhone come webcam del Mac è possibile utilizzare questa modalità con FaceTime e altre app per mostrare contemporaneamente il proprio volto e una vista dall’alto della scrivania, senza necessità di complicate configurazioni.

È anche possibile che il brevetto faccia riferimento a funzioni del tutto nuove, ma tutti gli elementi evidenziano una maggiore attenzione per le funzionalità di collaborazione. Durante una conferenza, ad esempio, l’utente può indicare un oggetto nell’inquadratura e la fotocamera mettere a fuoco direttamente quanto indicato; avvicinando un dito sulle labbra è possibile cambiare lo sfondo di FaceTime; è possibile ingrandire e ridurre l’inquadratura con le gesture, zoomare un oggetto indicandolo con un dito.

Altre peculiarità evidenziate nel brevetto sono: la possibilità di tradurre testi in FaceTime nella lingua dell’interlocutore, il supporto a funzionalità per fare in modo che i colori appaiano uniformi tra i partecipanti. Apple ha previsto anche una modalità di disegno su un notepad fisico, con collaboratori che a distanza possono modificare e aggiungere testi, note e disegni. È possibile mostrare viste multiple di un oggetto virtuale e consentire ai partecipanti di discutere scelte che riguardano gli oggetti mostrati.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.