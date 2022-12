Belkin, supporto MagSafe per Fotocamera Continuity anche in versione desktop

Il supporto MagSafe di Belkin che permette di usare gli iPhone come webcam per Mac (grazie alla funzione Fotocamera Continuity di iOS 16 e macOS Ventura) è ora disponibile anche in variante per Mac desktop, che è quindi possibile agganciare agli iMac e a diverse tipologie di monitor desktop.

Questo accessorio, venduto negli USA 29,95$, è simile all’accessorio MagSafe dello stesso produttore che consente di agganciare l’iPhone con MagSafe (iPhone 12 e successivi) ai notebook Mac per utilizzare la Fotocamera Continuity nell’ultima versione di macOS per effettuare chiamate su FaceTime, catturare contenuti, partecipare a videoconferenze e altro ancora.

Anche la versione per sistemi desktop consente di trasformare l’iPhone in una webcam, grazie all’avanzato sistema della fotocamera dell’iPhone e la funzionalità Fotocamera Continuity dell’ultima versione macOS. L’iPhone può essere agganciato in modo sicuro grazie al supporto di montaggio, permettendo di fare streaming o di chattare in modo affidabile e a mani libere. L’accessorio si aggancia e sgancia in modo facile e, grazie all’iPhone, si ha a disposizione una potente webcam, con funzioni avanzate tra cui Inquadratura automatica, modalità Ritratto, Luce set fotografico e Panoramica Scrivania.

Quando questo accessorio è agganciato al Mac, l’iPhone diventa webcam; Continuity Camera funziona in modo trasparente tramite cavo o in modalità wireless. Se iPhone è fissato correttamente, la fotocamera e il microfono sono disponibili nelle varie app che possono usarli.

Dopo aver scelto la fotocamera di iPhone, è possibile usare il Centro di Controllo per attivare Inquadratura automatica, Luce set fotografico, modalità Ritratto e Panoramica Scrivania, o una modalità per il microfono di iPhone (“isolamento vocale” per dare priorità alla voce o “ampio spettro” per cattura la propria voce e i rumori intorno a noi).

Il nuovo supporto di Belkin è compatibile con vari monitor esterni (inclusi Studio Display e Pro Display XDR) e con la filettatura standard da 1/4″.