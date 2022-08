iPad, la produzione è minacciata dai tagli di elettricità

Mentre Apple e i suoi fornitori accelerano la produzione di iPad per i lanci di settembre e autunno, Ming Chi Kuo lancia l’allarme: gli stabilimenti in cui gli iPad vengono assemblati e prodotti potrebbero essere colpiti da nuove interruzioni e tagli di elettricità in alcune zone della Cina.

Purtroppo le note dell’analista richiamano alla memoria le interruzioni di corrente decise dal governo in Cina fin da settembre – ottobre 2021 per ridurre i consumi, con priorità per case e abitazioni, e razionamenti per le fabbriche, con conseguenti ritardi di produzione. Un ulteriore problema che prima dell’estate ha aggravato la scarsità di componenti e le chiusure per Covid, generando tempi di attesa lunghissimi per alcuni prodotti Apple.

I nuovi razionamenti potrebbero colpire la provincia di Sichuan, nel sudest della Cina, a causa di una nuova ondata di caldo. Secondo Ming Chi Kuo i tagli di elettricità potrebbero interessare gli stabilimenti dedicati alla produzione di iPad nelle città di Chengdu e Chongqing, gestiti rispettivamente da Foxconn e Compal.

Al momento è impossibile valutare l’impatto sulla produzione di iPad, ma se le interruzioni di elettricità termineranno entro il 20 agosto Kuo ritiene che le conseguenze potrebbero essere limitate. Questo anche grazie a una programmazione flessibile della produzione di iPad che potrebbe mitigare gli effetti delle interruzioni di elettricità, ma non è chiaro cosa accadrebbe se i problemi dovessero protrarsi oltre il 20 agosto.

Infine l’analista avverte che problemi simili potrebbero influenzare le spedizioni di nuovi dispositivi Apple, proprio mentre il colosso di Cupertino si prepara per la stagione più importante dell’anno con l’introduzione di nuovi iPhone 14, iPad e Mac tra settembre e l’autunno.

Tra le novità iPad 2022 più attese i nuovi modelli iPad Pro M2 previsti con ricarica wireless MagSafe e due nuovi connettori e un nuovo iPad economico di decima generazione con nuovo design e porta USB-C, entrambi indicati in arrivo a ottobre.