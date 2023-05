Il record di visualizzazioni in streaming è di uno sport che non vi aspettate

JioCinema – società indiana che offre servizi di video on-demand in abbonamento – ha battuto il record mondiale per il maggior numero di utenti connessi contemporaneamente, nell’ambito di un evento trasmesso in streaming lunedì 29 maggio, superando il precedente record della piattaforma Hotstar di Disney.

La piattaforma di streaming JioCinema, che vanta investitori quali Viacom18 – impresa mediatica di Mukesh Ambani sostenuta da James Murdoch – vanta ora oltre 33 milioni di spettatori connessi contemporaneamente per la 16a finale del torneo di cricket dell’Indian Premier League che ha visto contrapposte la squadra Chennai Super King (CSK) vs i Gujarat Titans (GT).

Il cricket è lo sport nazionale nel Paese asiatico e varie piattaforme permettono di assistere alle partite in diretta streaming.

Hotstar – riferisce il sito TechCrunch – aveva in precedenza ottenuto il record di spettatori per una partita di cricket, con 25,3 milioni di utenti connessi contemporaneamente a luglio 2019, record rimasto imbattuto per anni.

Con Hotstar che ha cominciato a proporre l’Indian Premier League a pagamento, è diventato più difficile superare nuovi record in termini di visualizzazioni in streaming, bilanciando portata e redditività di eventi di questo tipo.

Lo scorso anno JioCinema si è aggiudicata i diritti per trasmettere eventi i tornei dell’Indian Premier League, per cinque anni, e quindi fino al 2027. Nell’ambito di sue strategie per lo streaming, l’app JioCinema offre gratuitamente eventi in streaming a spettatori in tutta l’Asia meridionale, scelta che secondo alcuni analisti potrebbe portare ad uno sconvolgimento nel settore del digital streaming nella regione in questione.

JioCinema offre alcuni contenuti gratuitamente agli abbonati dell’operatore di telefonia indiano Jio e altri contenuti pagando un livello Premium. Dallo scorso mese è possibile scegliere un piano Premium annuale, con accesso a una vasta serie di contenuti, per 999 rupie indiane (11,29 euro).

Viacom18 ha recentemente acquistato i diritti indiani per la trasmissione di film e televisione da Warner Bros Discovery e NBCUniversal, intensificando la concorrenza con Disney e altri competitor in uno dei mercati in più rapida crescita del mondo per lo streaming.

