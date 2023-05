Ecco gli sfondi stile Apple WWDC 2023 per iPhone, Mac e iPad

Nuova WWDC, nuova serie di sfondi per iPhone, iPad e Mac. A pubblicarli è sempre lui, Basic Apple Guy, un designer noto al pubblico per le sue creazioni che seguono mode e tendenze del momento. Wallpaper, per l’appunto, disegnati per rispettare a pieno le misure dei dispositivi Apple e cambiarne la faccia a proprio piacimento o in un particolare periodo dell’anno, come nel caso della nuova serie pubblicata pochi giorni fa.

Come ricorda attraverso la pagina del suo sito web dove ha pubblicato i nuovi sfondi, «un nuovo logo Apple è apparso sulla pagina del live streaming» a circa una settimana dall’avvio della conferenza per sviluppatori. «Ovviamente questo ha immediatamente scatenato speculazioni selvagge (come sempre) su quali sorprese nasconda questa grafica oleosa e dall’aspetto liquido. Così, mentre ogni pixel viene sezionato e analizzato in maniera forense da Internet, ecco una rapida raccolta di sfondi per i vostri dispositivi in previsione dell’evento».

Per scaricarli vi basta accedere a questa pagina del sito del designer, cliccare sulla versione per il dispositivo desiderato – in alternativa qui per iPhone, qui per iPad e qui per Mac – e salvare l’immagine per poi impostarla come sfondo.

La serie ispirata alla carta regalo Apple

Se volete cambiare sfondo all’iPhone ma volete rimanere su uno stile neutro e senza loghi Apple in bella vista potreste valutare la serie, pure questa recente (risale al 15 maggio) dello stesso designer, che nel realizzarla dice di essersi ispirato alle carte regalo di Apple.

In effetti i colori e lo stile a mosaico della palette ricorda appunto la texture adottata da Apple per le sue carte regalo che troviamo in vendita in svariati negozi delle nostre città e, in questi colori, i nuovi sfondi ben si adattano a questo periodo primaverile che volge all’estate.

Il designer li presenta così:

Godetevi questa piccola raccolta di tre colorati sfondi a mosaico per iPhone: sebbene facciano parte di un progetto più ampio su cui ho iniziato a lavorare, mi è piaciuto l’aspetto di questi luminosi frammenti di mosaico, così ho deciso di ricavarne una rapida serie di sfondi.

Anche qui vi basta visitare questa pagina del sito di Basic Apple Guy e cliccare sui tre pulsanti – oppure direttamente qui, qui e qui – per visualizzare e scaricare le immagini.

