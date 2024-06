L’action cam Insta360 GO 3S ora in 4K e con Apple Find My

Pubblicità

A poco meno di un anno dal lancio della versione 3, ecco arrivare sul mercato Insta360 GO 3S, aggiornamento della più piccola action camera con inquadratura circolare grazie all’impiego di uno degli speciali accessori inclusi in confezione.

Come cambiano gli accessori

E partiamo proprio da questi ultimi per segnalare il modo in cui l’azienda li ha aggiornati, rendendoli ancora più performanti. Ad esempio la Easy Clip che permette di agganciare la telecamerina al berretto o al collare di un animale domestico offre una presa migliorata ed è stato reso compatibile con il Ciondolo Magnetico, altro accessorio in dotazione che permette di filmare facilmente in prima persona (ottimo anche per i bambini).

Il supporto girevole adesso invece funziona anche su superfici leggermente ricurve e usa un attacco che tiene insieme base e cover in modo da non perderli. Invece la Protezione Lente è stata realizzata con un nuovo design curvo che migliora la qualità d’immagine.

Per finire non cambia l’Action Pod, che continua a fungere da custodia protettiva, power bank e telecomando.

Come migliora la qualità

Insta360 GO 3S inoltre adesso può filmare in 4K a 30 fps, grazie soprattutto all’impiego di un processore con potenza di calcolo superiore del 50% rispetto a quello montato sul modello precedente.

C’è poi il nuovo FOV MegaView che riduce le distorsioni e rende i bordi più dritti e puliti, conferendo un aspetto più realistico all’intera scena. Inoltre supporta la tecnologia HDR Dolby Vision-Ready ed è in grado di registrare video alla moviola fino a 200 fps registrando in Full HD oppure 100 fps in 2,7 K.

Per finire usa la stabilizzazione FlowState e l’Horizon Lock per mantenere le riprese fluide e costantemente livellate.

AI e nuove modalità

Nuova è anche la modalità Video a intervalli, che permette di impostare una frequenza delle riprese e la durata di ogni clip in modo da usare la telecamera a intervalli predefiniti, con accensione e avvio automatici.

Tramite l’app (al momento solo su iOS) è inoltre possibile ricevere una notifica quando finisce la registrazione di una clip in modo da sapere quando si può procedere con l’editing. E a tal proposito, si possono usare nuovi algoritmi di AI per creare montaggi d’effetto in pochi secondi.

Compatibilità Apple, e tutto il resto

Altra novità che farà piacere ai nostri lettori è la compatibilità con la rete Apple Find My che permette di localizzare la videocamera qualora vada persa.

C’è poi il sistema Easy Switch per cambiare orientamento della ripresa semplicemente ruotando la videocamera, e l’impermeabilità arriva a 10 metri, in modo da poter così filmare anche a profondità maggiori rispetto ai 5 metri della Insta360 GO 3.

Infine sono disponibili i controlli tramite gesti della mano grazie all’AI (per avvio e stop delle riprese o scatto di una foto).

Disponibilità e prezzo

Insta360 GO 3S è distribuita in Italia da Nital ed è già in vendita anche su Amazon al prezzo di 399,99 € per la versione con 64 GB di capacità e 429,99 € per il modello con 128 GB.