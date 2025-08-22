Il Russia arriva MAX, il WhatsApp statale obbligatorio su tablet e smartphone

Dal 1° settembre in Russia sarà obbligatorio distribuire smartphone e tablet con preinstallata MAX, un’app per la messaggistica sostenuta dallo Stato, rivale di app quali WhatsApp e Telegram e che, secondo i detrattori, non è altro che un ulteriore modo di tracciare gli utenti.

Il governo russo ha riferito in una dichiarazione che MAX, che offrirà servizi governativi, dovrà essere nell’elenco di app preinstallate di serie su tutti i “gadget”, inclusi telefoni e tablet, venduti sul territorio dal 1° settembre.

I russi negano che MAX possa essere usata per spiare gli utenti, sottolineando che le richieste di accesso a permessi vari sono inferiori a quelle di app rivali quali WhatsApp e Telegram. Da notare che dal 1° settembre i produttori di dispositivi dovranno obbligatoriamente proporre anche il RuStore, l’app store russo preinstallato su tutti i dispositivi Android, e che questo sarà obbligatorio anche con dispositivi Apple.

Un’app russa per la TV, denominata LIME HD TV, e usata per consentire alle persone di guardare canali televisivi gratuiti, dovrà essere obbligatoriamente pre-installata sulle smart TV vendute in Russia dal 1° gennaio. Gli sviluppatori di MAX hanno fatto sapere che l’app in questione è stata scaricata 18 milioni di volte e che alcune funzionalità sono ancora in fase di test; secondo il ministro degli interni russi, MAX è più sicura rispetto ad app straniere. Il Cremlino ha da tempo ordinato a funzionari di governo di trasferire le loro comunicazioni sulla nuova piattaforma mentre l’autorità di regolamentazione statale Roskomnadzor ha dichiarato di aver bloccato “parzialmente” le chiamate sulle altre applicazioni per combattere frodi, estorsioni e terrorismo.

Non tutti a favore

Per assurdo tra i critici dell’app nazionalista ci sono blogger militari, secondo molti dei quali l’idea è sbagliata. Il canale Telegram Scamshot afferma che Max raccoglie vari dati (inclusi l’indirizzo IP e le informazioni sull’attività dell’utente) e si riserva anche il diritto di trasferirli a terze parti e agenzie governative come espressamente indicato nell’informativa sulla privacy del servizio. Tempo addietro era emerso un progetto di legge che propone val’integrazione di backdoor per tutte le app di messaggistica usate nel paese, tutte quelle che in pratica sfruttano meccanismi di cifratura, allo scopo d consentire al Servizio Federale per la Sicurezza (FSB), il servizio segreto della Federazione erede del KGB sovietico, di ottenere accesso alle varie comunicazioni del paese.