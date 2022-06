Insta360 One RS 360 Edition è la più potente della serie

Insta360 presenta la sua nuova videocamera che permette riprese a 360° in risoluzione 6K ed è co-progettata con Leica, come facilmente intuibile è la più costosa della linea, ma anche la più performante: prende il nome completo di Insta360 ONE RS 1-Inch 360 Edition.

La nuova Insta360 ONE RS 1-Inch 360 Edition è progettata in collaborazione con Leica, ed è in grado di garantire una qualità d’immagine superiore. Il suo design rimane piccolo e compatto, caratterizzato da un obiettivo in grado di realizzare delle riprese a 360°. Quest’ultima edizione trasforma la ONE RS in una videocamera 6K capace di offrire prestazioni ottimali anche in condizioni di scarsa luminosità.

Quanto alle sue caratteristiche tecniche, Insta360 ONE RS 1-Inch 360 Edition integra due sensori CMOS da 1 pollice, in grado di registrare video a 360° in 6K e di scattare foto a 360° da 21MP.

La ONE RS 360 1-Inch Edition è anche la prima videocamera a 360° ad essere stata “progettata in collaborazione con Leica”. E’ studiata sia per riprese professionali, ma anche per la produzione di contenuti VR, o per video aziendali.

Tra le sue caratteristiche, la tecnologia di acquisizione panoramica a 360° rende possibili anche “dolly shot”, che mostrerà soltanto il soggetto ripreso, mentre i selfie stick verranno completamente cancellati dalla ripresa grazie all’obiettivo a 360° e alla tecnologia Insta360.

Allo stesso tempo, gli algoritmi di stabilizzazione FlowState e di livellamento dell’orizzonte di Insta360 eliminano la necessità di utilizzare attrezzature di stabilizzazione aggiuntive come un gimbal.

La camera propone anche una nuova nuova modalità fotografica PureShot HDR, che raggruppa automaticamente fino a 9 scatti migliorando la gamma dinamica ed eliminando la necessità di ulteriori interventi di post-produzione. E certificata IPX3, così che la camera risulti essere protetta da pioggia leggera e neve, consentendone l’uso in ogni condizione atmosferica.

La videocamera può essere anche facilmente montata su un’auto o su uno zaino per riprese stile “Google Street View”, e sarà anche compatibile con le principali piattaforme 3D come Matterport e OpenSpace grazie a un futuro rilascio del kit di sviluppo software (SDK).

Insta360 One RS 360 Edition, disponibilità e prezzi

Insta360 ONE RS 1-Inch 360 Edition sarà disponibile indicativamente da metà luglio al prezzo di 939,99 € presso i principali negozi italiani. In Italia sarà distribuita da Nital.

