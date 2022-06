Apple, la nuova carta regalo per tutto arriva in Italia

Apple ha lanciato la sua carta regalo unica per tutto ciò che riguarda l’ecosistema della Mela, da usare per fare acquisti su App Store, Apple TV, Apple Music, iTunes, Apple Arcade, nell’app Apple Store, nel negozio Apple online e anche negli Apple Store: a partire da oggi è disponibile in diversi Paesi: oltre all’Italia, anche in Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito e altri ancora.

La nuova carta regalo può essere utilizzata presso App Store e altri servizi online, ma può anche essere utilizzata per acquistare prodotti e accessori nell’Apple Store. La multinazionale di Cupertino ha lanciato la carta regalo nel 2020 per i clienti statunitensi e l’anno scorso ha ampliato la sua disponibilità in Canada e Australia.

Il blog olandese iCulture ha individuato la disponibilità della nuova carta regalo in alcuni paesi in Europa. Prima dell’arrivo di questa carta regalo, la società proponeva due carte regalo ben distinte e separate: le carte iTunes, che potevano e possono essere utilizzate per gli acquisti su App Store, iTunes Store e iCloud, e carte regalo Apple Store, utilizzate per l’acquisto di prodotti nei negozi online e fisici di Apple.

Sul sito ufficiale della nuova carta Apple spiega che può essere inviata tramite mail in modo sicuro e istantaneo. Viene richiesto di scegliere la grafica tra quelle disponibili, di selezionare l’importo desiderato, e inserire i dati del mittente e del destinatario, insieme ad un messaggio personalizzato.

L’importo della carta può essere anche utilizzato per aggiungere denaro direttamente al saldo dell’account Apple e pagare prodotti Apple come accessori, app, giochi, musica, film, programmi TV e altro ancora. Le carte hanno un design distintivo, con loghi Apple colorati e originali: quello scelto dall’utente è riprodotto anche in un adesivo incluso nella confezione: ci sono un totale di cinque design.

Nel momento in cui scriviamo su Amazon sembrano disponibili ancora le carte regalo precedenti per App Store e iTunes, ma è molto probabile che presto saranno disponibili anche le nuove carte regalo universali.