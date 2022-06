iPad funzionerà ancora come hub domestico ma con limiti

Anche se il codice in iOS 16 ha indicato che iPad non funzionerà più come hub domestico per la casa smart dopo l’aggiornamento, un portavoce di Apple ha dichiarato il contrario: più precisamente il tablet della Mela potrà ancora essere utilizzato come hub per la casa, ma con alcune importanti limitazioni.

Le dichiarazioni rilasciate dal portavoce Apple a The Verge spiegano come iPad sarà davvero ancora in grado di essere utilizzato come hub domestico, ma non supporterà la nuova architettura che verrà introdotta entro la fine dell’anno.

Il portavoce ha riferito che Apple sta pianificando di “introdurre una nuova architettura”, che potrebbe essere Matter, il nuovo standard universale per la casa intelligente che consentirà una migliore interoperabilità tra i dispositivi domestici intelligenti di diverse aziende e produttori. Apple dovrebbe introdurre il supporto Matter entro la fine di quest’anno.

iOS 16 e iPadOS 16 continueranno a supportare iPad come hub domestico senza perdita di funzionalità. Accanto a queste versioni, l’app Home introdurrà una nuova architettura per un’esperienza ancora più efficiente e affidabile. Poiché iPad non sarà supportato come hub domestico con la nuova architettura, gli utenti che si affidano a iPad per questo scopo non hanno bisogno di aggiornare l’architettura Home e possono continuare a godere di tutte le funzionalità esistenti

In altri termini, coloro che già usano un iPad per configurare e gestire i dispositivi smart della casa intelligente dovranno evitare di eseguire l’aggiornamento alla nuova architettura, che sarà disponibile come un upgrade nelle impostazioni dell’app Home in un futuro aggiornamento a iOS 16 e iPadOS 16. Gli utenti che vogliono continuare a usare un iPad come hub domestico, ma senza Matter, dovranno evitare questo futuro aggiornamento, che sembra arriverà non con il rilascio della prima versione definitiva del sistema operativo, ma con una delle successive versioni iOS 16.1 oppure iOS 16.2.

Apple ha già chiarito che gli iPad non saranno compatibili con Matter, poiché la pagina di anteprima di iOS 16 afferma che gli accessori Matter si baseranno su, e avranno bisogno di, Apple TV 4K o HomePod come hub domestico. In conclusione, per il momento, iPad può essere utilizzato come hub domestico, ma è probabile che le cose cambino entro la fine dell’anno con i futuri aggiornamenti di iOS 16.

Apple TV 4K, Apple TV HD, HomePod e HomePod mini funzioneranno tutti come hub domestici con la nuova architettura che Apple ha in lavorazione.

Per tutte le novità su iOS 16 vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo. Per la domotica in chiave Apple, iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Watch è possibile consultare questa guida di macitynet.

Invece per tutte le notizie e gli articoli dedicati alla domotica, alla sicurezza, al risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet