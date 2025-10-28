Insta360 X4 Air è la videocamera 8K 360 gradi più leggera di sempre

Insta360 presenta la nuova videocamera X4 Air, un dispositivo che si posiziona a metà strada tra il modello X4 e il top di gamma X5: con un peso di 165 grammi, si tratta della videocamera 8K a 360 gradi più leggera mai realizzata dall’azienda, decisamente più maneggevole rispetto ai 200 grammi dell’X5 e ai 203 grammi dell’X4.

Dotata di sensori da 1/1,8 pollici, Insta360 X4 Air offre un aumento del 134% dell’area pixel per fotogramma rispetto all’X4, garantendo quindi una qualità delle immagini ancora superiore. Inoltre, è possibile sostituire facilmente gli obiettivi in pochi secondi: le nuove protezioni ottiche offrono una resistenza al calo doppia rispetto al modello precedente. Come se non bastasse, a dispetto del peso, la videocamera è anche impermeabile fino a 15 metri di profondità.

Leggera, con un compromesso

Secondo l’azienda, se l’X5 è progettata per la massima precisione, il modello X4 Air punta alla libertà d’uso e alla leggerezza, mantenendo però molte funzioni di alto livello. È compatibile con la maggior parte degli accessori dell’X5, pur risultando complessivamente più leggera e quindi più facile da maneggiare. La X4 Air dispone di un paravento integrato e cattura video da ogni angolazione grazie a due lenti fisheye.

Naturalmente, non manca il pieno supporto all’app Insta360, che permette di giocare con la massima liberà con il filmato, montando e creando prospettive diverse.

Tra le funzionalità intelligenti troviamo i controlli gestuali, strumenti avanzati di editing e la modalità Invisible Selfie Stick, che elimina il supporto nelle riprese trasformandole in clip che semrano catturate con un drone.

Il compromesso che il costruttore ha dovuto accettare per rendere la camera così leggera riguarda la batteria, che garantisce circa 88 minuti di registrazione in 8K a 30fps, a fronte dei 100 minuti dell’X5. Nient e male certamente.

Insta360 X4 Air, disponibilità a prezzo

La Insta360 X4 Air è disponibile in nero e bianco, acquistabile già su Amazon in due bundle: lo Standard da 399 euro e lo Starter, che comprende un bastone selfie invisibile da 114 cm, un coprilente e una batteria extra, a 439 euro. Ogni acquisto include un anno di abbonamento gratuito al servizio cloud Insta360+ con 200 GB di spazio per l’archiviazione.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...