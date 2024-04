Insta360 X4 registra l’impossibile a 360 gradi in 8K

Insta360 X4 è una nuova Action Camera a 360° che integra diverse migliorie rispetto al modello X3 (presentato due anni addietro), comprese funzionalità avanzate dedicate alla registrazione, alla condivisione social, condivisione video.

È possibile registrare video in formato 8K (7.680 x 3.840 pixel a 30/25/24fps), 5,7K+ (5.760 x 2.880 pixel a 30/25/24fps) e 4K (3.840 x 1.920 pixel a 100/60/50/30/25/24fps), in un formato ideale per gli sport di azione e scene ad alta intensità.

Esteticamente il nuovo modello è simile al precedente, ma la risoluzione è più alta e sono offerte funzionalità che permettono di registrare in modo ancora più facile. Per le lenti sono presenti delle protezioni robuste e resistenti ai graffi, facili da applicare e rimovibili in caso di necessità.

La batteria è 2.290 mAh e secondo il produttore permette di ottenere 135 minuti di registrazione in 5,7K 30fps, il 67% in più rispetto alla X3. Il touchscreen da 2,5″ è indicato come ultra luminoso e resistente, realizzato con vetro temperato di Corning Gorilla Glass) e “super reattivo”. Funzioni dedicate consentono di ruotare la X4 per ottenere la classica ripresa cinematografica in slow-mo a 5,7K 120fps o 3K 240fps.

Un chip AI dedicato permette non solo di migliorare funzioni come le gesture e il controllo vocale, ma anche quelle dedicate all’editing, semplificando ad esempio il reframing per permettere ai creatori di concentrarsi sulla creatività anziché sugli aspetti tecnici. Migliorie al Deep tracking mantengono il soggetto centrato nell’inquadratura (una persona, un animale o un oggetto in movimento) con un semplice tocco.

Insta360 X4 è impermeabile fino a 10m di profondità. È possibile installare la action cam in un case subacqueo (venduto a parte) e scendere fino a 50 metri di profondità. Altro aspetto interessante è la possibilità di uso a basse e alte temperature (da -20°C a +40°C). È possibile editare i file da app oppure esportarli su computer: è disponibile anche un plug-in dedicato per Adobe Premiere.

L’action cam (misura 46 x 123,6 x 37,6 mm) integra Bluetooth 5.2, WiFI (2.4GHz, 5GHz), USB-C, giroscopio a 6 assi, 4 microfoni e pesa 203g. Il requisito minimo per iPhone è iPhone 11 o seguente con iOS 12 o superiore.

È compatibile con dispositivi Android con chip Kirin 990 e superiori, inclusi Huawei Mate 30, P40 o modelli più recenti, ma anche Android con chip Snapdragon 855 e superiori, inclusi Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 o modelli più recenti o Android con chip Exynos 2200 e superiori, inclusi Samsung Galaxy S22, S22 Ultra e modelli più recenti.(il sistema deve essere Android 10.0 o superiore, oppure HarmonyOS 2.0.0 o superiore)

Insta360 X4 è già disponibile per l’acquisto sul sito del produttore e rivenditori come Amazon. Nel momento in cui scriviamo su Amazon il costo è di 559,99€, un prezzo in linea con le caratteristiche del prodotto.