Apple vuole semplificare il tasto Controllo Fotocamera

Se vorreste che il tasto Controllo Fotocamera fosse semplificato, potreste essere accontati da Apple. In iPhone 18, infatti, il non del tutto intuitivo e per questo contestato e poco utilizzato, tasto di scatto fotografico che Apple ha introdotto a partire dallo scorso anno, sarebbe destinato a cambiare.

Cosa cambierebbe rispetto a oggi

È Instant Digital, un leaker che a volte di ci azzecca e altre volte no e che aveva già parlato della questione, a lanciare il rumor che se divenisse realtà potrebbe forse rendere più accessibile l’utilizzo del bottone eliminando il livello capacitivo e riconducendo tutte le funzioni alla sensibilità alla pressione.

Per capire quel di cui stiamo parlando e delle sue conseguenze, ricordiamo che l’attuale Camera Control (introdotto con la linea iPhone 16) combina sensore capacitivo per tocchi e scorrimenti e sensore di pressione per distinguere tap e pressioni più decise.

Eliminando il livello capacitivo, con il mantenimento del solo rilevamento della pressione, il controllo verrebbe contralizzato sull sola pressione.

Non è chiaro che cosa esattamente questo significherebbe dal punto di vista delle funzioni. Apple se vuole mantenere tutto quel che fa oggi il tasto dovrà trovare una soluzione che permette di rispondere interamente alla pressione.

L’approccio a sensore singolo è simile a quello adottato su dispositivi come OPPO X8 Ultra e vivo X200 Ultra, in cui i sensori di pressione da soli sono in grado di riconoscere tocchi leggeri, pressioni più decise e gesti di scorrimento, senza bisogno di uno strato capacitivo aggiuntivo.

Perché Apple potrebbe farlo

La ragione di questo cambiamento non sarebbe nelle perplessità suscitate dagli utenti (e anche presso di noi nella nostra recensione iniziale) che hanno giudicato fin dall’inizio non intuitivo il tasto, ma dai costi. Semplificare il design aiuta a contenere la spesa dei componenti e i costi post-vendita.

In prospettiva è anche possibile che questa scelta che concentra la risposta del tasto alla pressione, rientri nel contesto della revisione di tutti i tasti di iPhone che secondo alcune fonti a partire da iPhone 20 diverrebero tutti allo stato solido.