Meta impiega AI per scovare e proteggere i minori

Da tempo Instagram, Facebook e Messenger offrono account progettati su misura per gli adolescenti, con impostazioni di privacy maggiormente restrittive: profilo privato attivo di default, limiti ai messaggi verso sconosciuti e controlli parentali rinforzati. Adesso, l’intelligenza artificiale AI di Meta riuscirà a scovare gli under 18.

L’adozione di questi profili per minorenni è già ampia: più di 54 milioni di giovani ne fanno uso e il 97% di chi ha tra i 13 e i 15 anni ha deciso di mantenerlo. I minorenni sotto i 16 anni possono disattivarlo solo con l’autorizzazione scritta di un genitore o tutore. In un recente sondaggio apparso in rete si scopre anche tra le famiglie intervistate, oltre il 90% dei genitori conferma come questa misura abbia aumentato la sicurezza dei figli su Instagram.

Per garantire che nessuno rimanga fuori da queste protezioni, Meta ha avviato negli Stati Uniti un test basato sull’intelligenza artificiale per identificare automaticamente gli utenti under 18 che abbiano dichiarato una data di nascita falsa per sembrare maggiorenni.

Grazie a questa tecnologia, chi risulterà minorenne agli occhi dell’AI, verrà trasferito sul profilo teen senza ulteriori passaggi manuali. Se l’algoritmo dovesse sbagliare, tuttavia, l’utente potrà comunque scegliere di tornare al tipo di account precedente modificando le proprie impostazioni.

Sempre a partire da oggi, Meta invierà ai genitori su Instagram una notifica contenente risorse e consigli per spiegare ai ragazzi l’importanza di dichiarare la propria età reale. L’obiettivo è favorire una maggiore consapevolezza e facilitare il passaggio alle funzionalità adeguate.

Nel frattempo, l’azienda sta esplorando ulteriori misure: tra queste rientra il sostegno a una proposta di legge federale che obblighi gli store di app a richiedere il permesso dei genitori ogni volta che un under 16 intenda scaricare un’applicazione.

