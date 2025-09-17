Insta360 X5 vi porta nelle le profondità marine con il case Pro

Insta360 ha rilasciato una nuova versione del suo Case subacqueo invisibile per la fotocamera X5, che prende il nome di “Case subacqueo invisibile pro”. L’accessorio, sviluppato a partire dal modello originale, mira a migliorare la qualità delle riprese subacquee attraverso un design ottico avanzato che riduce la distorsione dovuta alla rifrazione della luce sott’acqua.

Il Case subacqueo invisibile pro, rispetto al modello standard, offre immagini più nitide e dettagliate, che permettono riprese con colori più fedeli soprattutto durante riprese ravvicinate e in acque limpide. Supporta immersioni fino a 50 metri di profondità grazie al suo design impermeabile con rating IPX9K.

L’accessorio è pensato per subacquei professionisti, istruttori e creatori di contenuti che necessitano di riprese di alta qualità. Permette di ottenere filmati a 360° senza punti ciechi, in abbinamento con l’effetto selfie stick invisibile per riprese in terza persona sott’acqua.

Il Case subacqueo invisibile originale rappresenta a tutt’ora una soluzione più compatta e leggera, indicata per utenti occasionali e creatori di contenuti che preferiscono una maggiore portabilità. Sebbene la qualità dell’immagine sia leggermente inferiore rispetto alla versione pro, rimane comunque in grado di assicurare risultati notevoli fino a 60 metri di profondità.

Mentre il Case subacqueo invisibile originale aveva un peso di 200 grammi, quello Pro è più pesante e robusto, con un peso di 420 grammi. Il primo è dunque più facile da trasportare, ideale per viaggi o immersioni sporadiche, realizzato con materiali come plastica, silicone e acciaio inossidabile; il secondo, invece, è realizzato con materiali professionali, quali silicone e acciaio inossidabile. La sua impermeabilità è di 50 metri, leggermente inferiore al modello originale, ma compensa con un’ottica avanzata che riduce la distorsione causata dalla rifrazione della luce sott’acqua, garantendo immagini più nitide e dettagliate.

Entrambi i case sono forniti con accessori utili come inserti anti condensa, adattatori, chiavi per viti, borse subacquee e blocchi di peso, facilitando l’uso in ambiente sommerso.

Quanto ai prezzi, mentre il modello originale si attesta sui 119,99 euro, questo modello Pro costa 20 euro in più.

