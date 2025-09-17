Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Macity - Apple » Mondo iOS » il mio iPhone » macOS 26 Tahoe può sfruttare automaticamente l’hotspot dell’iPhone
il mio iPhoneMac OS X

macOS 26 Tahoe può sfruttare automaticamente l’hotspot dell’iPhone

Di Mauro Notarianni
Come trasformare il Mac in Hotspot WiFI
Foto: Lee Campbell - Unsplash

macOS 26 integra una piccola novità che permette di semplificare la vita di chi usa l’iPhone come hotspot personale, la funzione che consente di condividere la connessione cellulare del telefono con altri dispositivi nelle vicinanze.

Non è più necessario andare a cercare l’iPhone nell’elenco delle reti WiFi disponibili ma è possibile raggiungere in automatico l’iPhone o l’iPad sul quale è attiva la condivisione.

Per sfruttare questa funzionalità basta aprire Impostazioni di Sistema sul Mac con Tahoe, portarsi nella sezione Wi-Fi (sulla colonna a sinistra) e selezionare (in basso nella sezione a destra) l’opzione “Automatico” nella sezione “Richiedi accesso hospot”.

macitynet.it
La nuova opzione nelle Impostazioni di Sistema

Con le precedenti versioni di macOS era possibile selezionare solo l’opzione “richiedi accesso agli hotspot” per accedi automaticamente a un hotspot personale disponibile quando non ci sono reti Wi-Fi conosciute.

Selezionando l’opzione “Automatico” nalla sezione “Richiede accesso agli hotspot” non è più necessario convalidare manualmente la connessione ad ogni collegamento: il Mac si collegherà direttamente a un iPhone o iPad conosciuto.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo su come prepararsi all’aggiornamento di macOS 26. A questo indirizzo le prime dieci cose da provare con il nuovo sistema operativo.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

macitynet.it

Preordini su Amazon dei nuovi iPhone 17, Pro e Air, arrivano il 19 settembre

Sono ordinabili da subito con tutti i vantaggi Amazon gli iPhone presentati il 9 Settembre
Articolo precedente
Insta360 X5 vi porta nelle le profondità marine con il case Pro

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.