macOS 26 Tahoe può sfruttare automaticamente l’hotspot dell’iPhone

macOS 26 integra una piccola novità che permette di semplificare la vita di chi usa l’iPhone come hotspot personale, la funzione che consente di condividere la connessione cellulare del telefono con altri dispositivi nelle vicinanze.

Non è più necessario andare a cercare l’iPhone nell’elenco delle reti WiFi disponibili ma è possibile raggiungere in automatico l’iPhone o l’iPad sul quale è attiva la condivisione.

Per sfruttare questa funzionalità basta aprire Impostazioni di Sistema sul Mac con Tahoe, portarsi nella sezione Wi-Fi (sulla colonna a sinistra) e selezionare (in basso nella sezione a destra) l’opzione “Automatico” nella sezione “Richiedi accesso hospot”.

Con le precedenti versioni di macOS era possibile selezionare solo l’opzione “richiedi accesso agli hotspot” per accedi automaticamente a un hotspot personale disponibile quando non ci sono reti Wi-Fi conosciute.

Selezionando l’opzione “Automatico” nalla sezione “Richiede accesso agli hotspot” non è più necessario convalidare manualmente la connessione ad ogni collegamento: il Mac si collegherà direttamente a un iPhone o iPad conosciuto.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo su come prepararsi all’aggiornamento di macOS 26. A questo indirizzo le prime dieci cose da provare con il nuovo sistema operativo.