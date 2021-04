Instagram punta sui creatori con mercato e strumenti ad hoc

Instagram punta tutto sui creatori. L’azienda sta lavorando a una suite di nuovi strumenti per aiutare gli influencer a guadagnare con la sua piattaforma, inclusi i creator shop, il commercio affiliato e un “mercato di contenuti brandizzati”. Mark Zuckerberg ha annunciato le prossime funzionalità durante un live streaming con il capo di Instagram Adam Mosseri.

I Creator Shop saranno un’estensione delle funzionalità di acquisto esistenti, che consentono alle aziende di vendere prodotti.

Vediamo anche molti creator che creano negozi e una parte dell’essere un modello di business per i creatori di contenuti è che crei ottimi contenuti e poi puoi vendere cose, quindi avere negozi per i creator è fantastico

Zuckerberg ha anche affermato che la società sta lavorando a strumenti che consentirebbero alle star di Instagram di essere pagate per promuovere i prodotti.

Infine Instagram sta lavorando a un “mercato di contenuti brandizzati” che aiuterebbe ad abbinare gli influencer con gli sponsor. Zuckerberg ha osservato che un tale strumento potrebbe aiutare a consentire ai talenti emergenti di monetizzare e contribuire a creare una sorta di “classe media dei creatori”. Non ha rivelato come potrebbero essere strutturati questi accordi, ma ha detto che il piano è di offrire “condizioni molto favorevoli” ai creatori.

I nuovi strumenti sono ancora in lavorazione, ma potrebbero cambiare drasticamente il modo in cui gli influencer monetizzano il proprio seguito sulla piattaforma. Molte delle migliori star di Instagram gestiscono già negozi online e stringono collaborazioni con i vari marchi. Per ora, questi accordi avvengono in gran parte fuori dalla piattaforma, quindi può essere difficile per personalità meno note fare soldi.

Portare questo tipo di strumenti su Instagram potrebbe rendere più facile la conclusione dei vari accordi. Questo darebbe anche a Instagram un maggiore controllo sul suo ecosistema di creatori e incentiverebbe gli influencer a trascorrere più tempo su Instagram rispetto ad altre piattaforme.