Recensione smartwatch KOSPET MAGIC 3: qualità a prezzo low cost

Leggermente ispirato al più noto Apple Watch, KOSPET MAGIC 3 è l’ultimo smartwatch dell’omonimo brand, che da tempo ha investito nella produzione di numerosi indossabili, tutti dedicati al fitness, ma con un aspetto sempre più interessante, da sfoggiare anche nel quotidiano. Ecco cosa ne pensiamo di questo smartwatch davvero low cost (solo 26 euro).

Partiamo dal design. Come già accennato, questo KOSPET MAGIC 3 impiega un design squadrato, che leggermente si ispira ad Apple Watch, anche se assolutamente distinguibile. Ha delle misure contenute, con una larghezza di circa 38 mm, uno spessore di 11,5 mm e una lunghezza, comprensiva di cinturino, di 255 mm.

Il peso è ugualmente contenuto, e i 50 grammi complessivi non si fanno sentire nel quotidiano. Lo abbiamo indossato anche per un intero giorno senza alcun problema, il cinturino è comodo, anche se certamente il materiale in silicone potrebbe far sudare nelle giornate più calde.

Il corpo dello smartwatch è, invece, in metallo, ben assemblato. Nonostante il design squadrato e lo spessore di 1,15 cm, non infastidisce il polso. KOSPET MAGIC 3 è caratterizzato da un ampio display touch TFT da 1,71 pollici, con vetro leggermente curvato ai bordi, che presenta una risoluzione di 280 x 320 pixel.

Nel complesso lo schermo è buono, di certo non una risoluzione impressionante, ma in considerazione del prezzo è effettivamente godibile. Anche la luminosità non è elevatissima, per questo durante il nostro utilizzo abbiamo preferito sempre utilizzarlo al massimo della luminosità. Questa risulta buona, anche se il display non è massimamente leggibile alla luce diretta del sole.

Sul lato sinistro è presente un unico pulsante, che serve per tornare indietro nel menù, oltre che per accendere e spegnere il display. E’ presente anche l’opzione “solleva il polso per attivare”, che funzione sufficientemente bene e permette quasi sempre di accendere il display non appena si solleva il polso.

Nel complesso tramite app è possibile scaricare 50 Watch Faces, molte delle quali effettivamente valide, contrariamente a quanto avviene con altri smartwatch cinesi, in cui la facce godibili si contano sulla dita di una mano.

Caratteristiche e funzionamento

Tra le caratteristiche di maggior pregio partiamo subito col dire che KOSPET MAGIC 3 gode della certificazione IP68, quindi è possibile anche indossarlo mentre ci si lava le mani, nei giorni di pioggia, e persino sotto la doccia.

Permette di monitorare il battito cardiaco anche 24 ore su 24, e non rinuncia ovviamente a quella sequenza di caratteristiche tipiche di uno sport watch: conta passi, calorie bruciate, distanza percorsa, monitoraggio del sonno, SpO2, e persino la pressione arteriosa.

È possibile anche monitorare fino a 20 attività sportive tra cui camminata, corsa, bicicletta, badminton, basket, calcio, nuoto, alpinismo, tennis, rugby, golf, baseball, macchina ellittica, allenamento libero, e altre ancora.

Le misurazioni ci sono sempre parse verosimili. In particolare il conteggio dei passi è buono, almeno se paragonato a quello di smartband più blasonate. I dati sono comparabili, con uno scarto a fine giornata davvero trascurabile.

Anche la misurazione dei battiti cardiaci è risultata in linea con quella dei competitor più costosi, così come quella dell’ossigenazione del sangue. Ovviamente non si tratta di uno strumento medico, come del resto non è lo è neppure il più costoso degli Apple Watch.

Nel complesso, dunque, ci è parso un buon compagno per il fitness e per il quotidiano, con misurazioni che verosimilmente corrispondono alla realtà. Oltre allo sport, però, è possibile anche ricevere messaggi e notifiche al polso, così da poter leggere SMS, WhatsApp e altre notifiche dalle più importanti app, anche social, senza dover tirare fuori lo smartphone dalla tasca.

A livello di autonomia gode di una batteria da 220 mAh, che assicurano circa 7 giorni di utilizzo. Possiamo confermare che effettivamente si raggiunge tale utilizzo, anche se l’autonomia potrebbe leggermente variare a seconda dell’utilizzo.

App Fit

L’applicazione di supporto per questo KOSPET MAGIC 3 si chiama Da Fit. Tralasciando qualche imprecisione nella traduzione italiana, è davvero ben fatta. La prima schermata, infatti, fornisce immediatamente un resoconto della propria giornata, mostrando su sfondo bianco grandi schede per ciascuna misurazione: passi sonno, frequenza cardiaca, pressione, ossigenazione nel sangue e dati sulla corsa all’aperto.

Dalla stessa app è possibile impostare l’obiettivo giornaliero di passo, ma anche scaricare nuove watch faces da quelle disponibili nello store integrato (sono tutte gratis), oltre a decidere quali notifiche ricevere sullo smartphone. Nel complesso l’app è davvero completa ed esaustiva, con una interfaccia grafica curata per la fascia di prezzo così economica.

Conclusioni

Tra gli smartwatch cinesi di questa fascia di prezzo davvero ridotta, Kospet magic 3 ci è sembrato uno degli esponenti più interessanti. L’interfaccia dell’orologio è semplice, ma efficace, e mostra tutti i dati tracciati in modo ordinato. La misurazioni sono verosimili, e il display è sufficiente. Anche esteticamente è valido. Per meno di 30 euro è davvero un buon acquisto.

PRO

Esteticamente valido

Misurazioni verosimili

Prezzo

Applicazione di supporto

CONTRO

Luminosità display non elevata

SpO2 meno preciso delle altre

Prezzi e disponibilità

Kospet magic 3 si acquista al momento a circa 26 euro direttamente a questo indirizzo, nella colorazione nera, blu e rosa.