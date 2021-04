Apple riduce la produzione di AirPods

Apple sta riducendo gli ordinativi di produzione della gamma AirPods a causa della maggiore concorrenza venutasi a creare nel settore, sempre più affollato di marchi e modelli (qui i migliori della primavera 2021), e per vendite inferiori alle previsioni. Stando a quanto emerge dai fornitori Apple sta riducendo la produzione di AirPods per una percentuale compresa tra il 25% e il 40%.

Ricordiamo che in precedenza costruttori e analisti prevedevano vendite sostenute di AirPods per l’intero 2021, fino a 100-110 milioni di unità totali. Con la riduzione degli ordinativi di produzione, Apple ora sembra puntare a un totale di 75-85 milioni di AirPods per il resto dell’anno. Purtroppo il report non specifica come le riduzioni si rispecchino su ciascuno dei modelli a listino, in ogni caso il calo più consistente è indicato tra il secondo trimestre in corso e l’inizio del prossimo.

Vengono indicati livelli elevati di scorte nei magazzini a causa di vendite inferiori al previsto. Ma occorre anche rilevare che quello che per i costruttori suona come un allarme per un calo di produzione, segnalato da Nikkei Asia, per Cupertino può senz’altro significare un adeguamento della fornitura per ridurre le scorte in vista del lancio di nuovi modelli.

Negli ultimi mesi Apple ha infatti rinnovato quasi tutti i suoi prodotti più importanti: escludendo il lancio delle cuffie di fascia alta AirPods Max, la gamma di auricolari è rimasta invariata per lungo tempo.

Il modello più recente introdotto da Apple sono le cuffie AirPods Max (qui la nostra recensione): per quest’anno è atteso l’arrivo delle AirPods terza generazione con design più simile agli AirPods Pro ma senza cancellazione del rumore, atteso infine anche il lancio di nuovi AirPods Pro di seconda generazione.

