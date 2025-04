CapCut via degli store USA, Instagram presenta Edits

Instagram ha presentato Edits, app per editare video brevi che dovrebbe colmare il vuoto lasciato negli USA da CapCut; quest’ultima è sviluppata da ByteDance (la società cinese di TikTok) e non è più disponibile dopo la rimozione di varie app cinesi dagli store di app statunitensi di Apple e Google.

Dopo la rimozione di CapCut dagli store, Instagram aveva fatto sapere di essere al lavoro su Edits ma sono stati necessari mesi prima dell’effettiva disponibilità. L’app è frutto della collaborazione con vari creator, scelta che ha permesso di testare vari concept e integrare funzionalità tenendo conto dei feedback di questi ultimi.

Edits è presentata come una nuova app per la creazione di video progettata per i creator. Sono presenti funzioni per modificare i video in vari modi, cambiare sfondi con green screen, sovrapporre elementi, aggiungere audio ed effetti sonori, filtri video, migliora l’audio per rendere più nitido il suono delle voci, rimuovere il rumore di sottofondo, generare automaticamente sottotitoli, applicare modifiche grazie a funzionalità AI.

È possibile esportare i video senza watermark e condividerli su qualsiasi piattaforma (non solo sui social di Meta), tenere traccia di bozze, monitora le prestazioni dei reel con una dashboard degli insight in tempo reale, ottenere dettagli sulle interazioni con i follower e i non follower e altro ancora.

Gli sviluppatori riferiscono di essere già al lavoro su nuovi aggiornamenti e funzioni per la gestione di fotogrammi chiave, cambiare rapidamente l’aspetto e il tono dei video con effetti IA mediante alcuni semplici prompt, offrire funzionalità di collaborazione (condividere le bozze con gli amici, altri creator o brand), offrire ancora più font, animazioni di testo, transizioni, effetti vocali, filtri e opzioni musicali (anche prive di royalty).

Edits è disponibile gratuitamente dall’App Store (per iPhone) e dal Google Play Store (per dispositivi Android). Per iniziare basta scaricare l’app e accedere con il proprio account Instagram.