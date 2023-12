Le app e i giochi più amati del 2023 secondo Apple

Con l’anno che sta per volgere al termine, Apple ha creato una classifica delle app e dei giochi più amati del 2023, tenendo conto di oltre 35 nazioni e aree geografiche.

La classifica del 2023 è disponibile in sezioni dedicate che è possiible richiamare dall’App Store, indicate come “I migliori giochi del 2023”, “Le migliori app del 2023” e “Il meglio di Apple Arcade”.

Nella sezione “App” sull’App Store, quest’anno è anche presente la sezione “App Store Award” con i migliori giochi e app del 2023, 14 software vincitori degli App Store Award 2023, app e giochi che hanno aiutato le persone a esprimere la propria creatività, scoprire un mondo di nuove avventure e divertirsi con parenti e amici”.

Apple sottolinea che l’App Store è il marketplace “più sicuro e vivace al mondo” con 650 milioni di visitatori settimanali. Le sezioni “Oggi”, “App” e “Giochi” dell’App Store sono curare da un team globale di redattori, e sono quotidianamente visitate da utenti che possono scoprire eventi in-app, leggere storie e interviste, ottenere suggerimenti e così via, tenendo conto anche degli interessi dell’utente.

Di seguito la classifica delle app più scaricate negli USA

App gratuite per iPhone:

Temu: Shop Like a Billionaire CapCut – Video Editor Max: Stream HBO, TV, & Movies Threads, an Instagram app TikTok Instagram Google YouTube: Watch, Listen, Stream WhatsApp Messenger Gmail – Email by Google

App a pagamento per iPhone:

Shadowrocket HotSchedules Procreate Pocket The Wonder Weeks 75 Hard AutoSleep Track Sleep on Watch Goblin Tools TonalEnergy Tuner & Metronome SkyView AnkiMobile Flashcards

Giochi gratuiti per iPhone

MONOPOLY GO! Roblox Royal Match Subway Surfers Gardenscapes Call of Duty: Mobile Block Blast! Makeover Studio: Makeup Games Parking Jam 3D Survivor!.io

Giochi a pagamento per iPhone

Minecraft Heads Up! Geometry Dash Bloons TD 6 MONOPOLY Papa’s Freezeria To Go! Plague Inc. Red’s First Flight Five Nights at Freddy’s Grand Theft Auto: San Andreas

App gratuite per iPad

Max: Stream HBO, TV, & Movies YouTube: Watch, Listen, Stream Netflix Google Chrome Disney+ Goodnotes 6 TikTok Amazon Prime Video Temu: Shop Like a Billionaire Peacock TV: Stream TV & Movies

App a pagamento per iPad:

Procreate Shadowrocket Nomad Sculpt forScore Toca Life: Hospital Bluebeam Revu for iPad Teach Your Monster to Read AnkiMobile Flashcards Endless Paper ToonSquid

Giochi gratuiti per iPad

Roblox Magic Tiles 3: Piano Game Subway Surfers Royal Match Among Us! Duet Cats: Cute Cat Games Stumble Guys MONOPOLY GO! Bridge Race Gardenscapes

Giochi a pagamento per iPad:

Minecraft Geometry Dash Bloons TD 6 Stardew Valley MONOPOLY Five Nights at Freddy’s Red’s First Flight Poppy Playtime Chapter 1 Plague Inc. Garten of Banban 2

