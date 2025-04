TikTok sospesa tra ban e business, Trump tratta con Pechino su dazi e dati

Pubblicità

Donald Trump ha annunciato un’estensione di 75 giorni per la vendita delle attività americane dell’app, ma il messaggio – affidato a un post su Truth Social – lascia intendere che la questione va oltre la sicurezza nazionale.

Il dossier TikTok diventa infatti merce di scambio in una partita più ampia: da un lato, la Casa Bianca chiede garanzie sulla proprietà dell’app e sui dati degli utenti; dall’altro, l’ex presidente potrebbe usare dazi come strumento di pressione su Pechino, suggerendo un possibile intreccio tra licenze, acquisizioni e negoziati commerciali.

Il termine precedente scadeva il 5 aprile. “Ci auguriamo di continuare a lavorare in buona fede con La Cina che, da quello che ho capito, non è molto contenta dei dazi reciproci (necessari per scambi commerciali giusti ed equilibrati fra Stati Uniti e Cina). Questo conferma che i dazi sono il più potente strumento economico, molto importante per la sicurezza nazionale. Non vogliamo che TikTok sia oscurata”.

Nei giorni passati sono circolati i nomi di vari possibili acquirenti, inclusa Microsoft, una cordata di investitori statunitensi che comprende Oracle e la società di private equity Blackstone, ma anche Amazon e da parte di Tim Stokel, il fondatore di OnlyFans.

La Cina non ha dato segnali di apertura sulla vendita dell’algoritmo dell’app. ByteDance, la società cinese proprietaria del social, ha fatto che sapere che “Sull’accordo per la vendita di TikTok ci sono ancora questioni chiave da risolvere”.

Ricordiamo che in precedenza era stato indicato il 19 gennaio 2025 come termine ultimo per la messa al bando qualora non si fosse verificata l’acquisizione da parte di un’azienda americana e che l’app in quella data è risultata inaccessibile per gli utenti del paese e rimossa dagli store di Apple e Google; dopo alcune ore il funzionamento è stato ripristinato e la piattaforma aveva diramato un messaggio: nel quale si ringraziava Trump “per avere fatto chiarezza” e di volere “Lavorare per una soluzione di lungo termine che mantenga TikTok negli Stati Uniti”.