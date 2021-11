Lo smartphone POCO M4 Pro 5G è in preordine promo a partire da 174 euro

Chi intende acquistare lo smartphone POCO M4 Pro 5G ha l’occasione di portare a termine l’operazione approfittando della cooperazione tra l’azienda produttrice e il distributore Goboo attualmente in corso, che consente di preordinarlo già oggi e portarselo a casa comprandolo in sconto.

I preordini partono alle ore 14:00 di martedì 9 novembre e termineranno un giorno e mezzo dopo, ovvero alla mezzanotte di mercoledì 10 novembre. Durante questo periodo gli utenti possono pre-ordinare l’unità preferita depositando 20 euro scegliendo tra due modelli:

La versione con 4 GB di RAM e 64 GB di capacità costerà 229 euro ma al lancio sarà proposto in offerta a 199 euro. Preordinandolo subito però è possibile ottenere 20 euro di sconto tramite il codice presente nella pagina promozionale ed altri 5 euro usando il codice GobooP3, quindi pagandolo effettivamente 174 euro.

L’alternativa è il modello con 6 GB di RAM e 128 GB di capacità, che costerà 249 euro al termine del prezzo di lancio promozionale di 219 euro. Anche qui durante i due giorni di pre-ordine c’è un codice nella pagina promozionale che permette di ridurre il prezzo di 20 euro che si somma al sopracitato codice GobooP3 che ne toglie altri 5, per un prezzo finale quindi di 194 euro.

In aggiunta a questo, i primi cento acquirenti che completano l’ordine ricevo in regalo il bracciale Mi Band 6, e per tutti l’ordine viene consegnato all’interno della POCO x Goboo Recycle Bag.

Va detto che Goboo è un distributore autorizzato da Xiaomi e il telefono acquistato qui beneficia dei due anni di garanzia ufficiale. Come metodo di pagamento è accettato anche PayPal, e la spedizione – che proviene dalla Spagna – è veloce e gratuita, senza alcun costo aggiuntivo anche in termini di dogana.

Per maggiori informazioni sul prodotto potete fare riferimento a questa pagina mentre per quanto riguarda la promozione in corso potete cliccare qui. Vi ricordiamo che la fase promozionale di pre-ordine termina alle 23:59 di mercoledì 10 novembre.