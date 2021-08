Instgram dice addio allo swipe up per visitare siti esterni

Lo swipe-up di Instagram presto non ci sarà più. Il social sta pianificando di eliminare questa funzione che consente agli utenti di visitare pagine Web esterne scorrendo verso l’alto. a partire dal 30 agosto il meccanismo cambierà. Ecco come.

Secondo quanto riferito da The Verge, e confermato da Instagram, invece del collegamento a scorrimento, Instagram utilizzerà gli adesivi per indirizzare gli utenti a siti esterni, a partire dalle storie. Queste potranno mostrare veri e propri adesivi che gli utenti potranno toccare per essere indirizzati a siti Web esterni.

Il messaggio di Instagram sulla modifica dello scorrimento verso l’alto dei collegamenti non lascia spazio a dubbi:

Questo aggiornamento si basa su un test che l’azienda ha iniziato all’inizio dell’estate. A giugno, Instagram ha iniziato a testare questi adesivi per vari utenti, non solo per le persone che avevano già i privilegi di scorrimento

Al momento del test, Vishal Shah di Instagram ha dichiarato a The Verge che gli adesivi si adattano maggiormente al modo in cui le persone attualmente utilizzano la piattaforma. Ha anche detto che l’obiettivo era quello di distribuire più ampiamente questi adesivi. La differenza chiave tra le due funzionalità, a parte l’ovvia differenza dei gesti, è che gli spettatori possono rispondere alle storie che hanno un adesivo di collegamento, ma non possono rispondere alle storie che scorrono verso l’alto.

Instagram afferma che per ora solo le persone che avevano i privilegi di scorrimento riceveranno l’opzione dell’adesivo, ma che “sta ancora valutando” l’estensione a più utenti:

Questo aggiornamento ci aiuterà a determinare se è la decisione giusta prima di espandere l’accesso a più persone