Tilda Swinton è la voce narrante di Goliath, film VR alla mostra del cinema di Venezia

Si intitola “Goliath: playing with reality” ed è il film di realtà virtuale che avrà come voce narrante l’attrice premio Oscar Tilda Swinton. Il film VR sarà presentato in anteprima mondiale al 78° Festival Internazionale del Cinema di Venezia.

“Goliath: playing with reality” è un’esperienza VR animata di 25 minuti, un’esperienza di realtà virtuale che mette al centro un uomo schizofrenico che ritrova una connessione con l’umanità giocando ai videogame. Diretto da Barry Gene Murphy e May Abdalla, “Goliath: playing with reality” esplora i limiti della realtà, raccontando le difficoltà della malattia mentale e le potenzialità del supporto della community, del gruppo di giocatori con cui si condivide un’esperienza virtuale. Il film, che sarà presentato il 1° settembre, è stato prodotto dallo studio britannico Anagram insieme con il parigino Floreal Films.

L’attrice premio Oscar Tilda Swinton è la voce di Echo: guiderà gli utenti attraverso le diverse realtà in cui vive Goliath.

La sua voce regalerà una caratterizzazione unica al protagonista. Aiuterà a focalizzare l’attenzione sulla realtà della malattia e contribuirà a offrire allo spettatore un’occasione di empatia con chi è affetto da schizofrenia o da altre malattie mentali.

“Goliath: playing with reality” è solo uno dei tanti titoli compensi nella lista dei film VR che saranno presentati durante il Festival del cinema di Venezia 2021. La Venice VR Experience della 78° mostra internazionale del cinema si terrà anche online, dal 1° al 19 settembre.

Da quest’anno, inoltre, dall’1 al 11 settembre e per tutta la durata della Mostra, sarà presente in uno spazio del Palazzo del Casinò (Lido di Venezia), la Sala Amici, spazio dove saranno messi a disposizione degli accreditati su prenotazione delle postazioni attrezzate per poter visionare online i progetti della selezione ufficiale Venice VR Expanded.

Le opere in realtà virtuale di questa edizione della Mostra del Cinema saranno fruibili online sulle piattaforme HTC’s Viveport e Facebook’s Oculus, attraverso visori PCVR e Oculus Quest.

