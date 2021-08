iPhone 13 il 17 settembre secondo un sito cinese

Apple presenterà la lineup di iPhone 13 lunedì 17 settembre, e la terza generazione di AirPods giovedì 30 settembre. Le date in questione sono riportate in una schermata di un’app di e-commerce, sono state individuate dal sito in lingua cinese IT Home e a sua volta riportate da Macrumors.

La schermata con le indicazioni che fanno riferimento a queste date sono state postate prima sull’account Weibo @PandaIsBald. Immagini a parte – che facilmente falsificabili – le date potrebbero essere delle semplici supposizioni: da più parti si vocifera che i nuovi iPhone 13 arriveranno prima della fine di settembre e qualcuno potrebbe semplicemente provare a indovinare.

Della probabile presentazione degli iPhone prima della fine di settembre hanno già riferito vari analisti, incluso Daniel Ives di Wedbush, che ad agosto ha ipotizzato l’arrivo entro la terza settimana di settembre e più precisamente il 14 (un martedì). Non è ad ogni modo possibile escludere tutti gli altri martedì del mese di settembre, quindi il giorno 7, il 21 e 28 settembre che rimangono candidati potenziali per il keynote insieme al 14 settembre.

Dei nuovi iPhone 13 sappiamo già un bel po’ di cose grazie alle numerose anticipazioni dei mesi passati: sono previste migliorie sul versante fotocamere (incluso il formato ProRes e la modalità Ritratto per i video), un notch più piccolo, batteria più capiente e migliorie sul versante performance. Gli AirPods di terza generazione sono previsti con un form factor simile a quello degli AirPods Pro, una nuova custodia e “stelo” più piccolo, e in generale con un design diverso da quello attuale, più in linea con gli AirPods Pro (qui la nostra recensione), naturalmente senza cancellazione del rumore per contenere il prezzo di vendita.

Tutto quello che sappiamo su iPhone 13 è in questo approfondimento di macitynet.

