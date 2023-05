Sconto del 92% su Intego Washing Machine, hard disk leggero, Mac pulito, sicuro e veloce

Intego Washing Machine X9, validissimo programma migliorare la velocità e la risposta del Mac, ma anche la privacy, eliminando o mettendo in sicurezza i file creati dai navigatori web e da tutti gli altri programmi che accedono a Internet (e non solo), è in offerta a soli 3 dollari. È questa una delle possibilità che vi offre BundleHunt con la sua operazione sconto

Questo programma è pensato per mettere in sicurezza anche i file generati dai feed RSS, i programmi e-mail, i programmi di sviluppo e le applicazioni come iTunes, Front Row, Flash, Java e Spotify. E’ anche un’applicazione per riordinare il Mac, eliminare file inutili (tra cui i duplicati) e creare cartelle intelligenti. In particolare si occupa di reclamare lo spazio occupato da file che non sono più utili o utilizzati tra cui documenti di download, cache, logs e contenuti del cestino.

Trova anche duplicati confrontando bit per bit o specifici criteri di ricerca e di cancellarli sulla base della loro anzianità o collocazione. Sotto questo punto di vista, Washing Machine X9 è molto più potente di altri programmi, anche di quelli specializzati in ricerca dei duplicati.

L’utility è anche in grado di creare cartelle smart per dare accesso a file e applicazioni usate più frequentemente, dandoci indicazione di quali programmi sono più usati e suggerendo la loro aggiunta al dock. Infine è anche in grado di spostare i documenti dal desktop alle cartelle più appropriate.

Intego Washing Machine X9 costerebbe 64,99 dollari ma potrete, come detto, pagare 4,99 dollari senza fare nulla di particolare ottenendo uno sconto del 92%. Basta acquistare una sorta di “ticket” di accesso all’offerta pagando tre dollari e si potrà comprare tutto quello che vi interessa al prezzo che vedete lì riportato, incluso Intego Washing Machine in sconto.

Se volete comprare anche altro sappiate che una volta aggiunto al software e raggiunti i 30$ di, i 3 dollari iniziali verranno immediatamente scontati e non si dovrà pagare niente altro. La licenza vale un anno.

I software sono tanti e alcuni molto impportanti. Qualche esempio? Data Rescue e 29,99$ invece che 99,99$, Toast Titanium a 11$ invece che 99,99, Videoproc a 5$ invece che 79,99$. Ma in tutto ci sono 45 software in sconto.

