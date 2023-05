Nvidia e MediaTek collaborano a nuovi chip per infotainment e IA nelle auto

Nvidia e MediaTek hanno annunciato una collaborazione che dovrebbe portare a nuovi sistemi di infotainment nei veicoli, per lo streaming di video, giochi e nuove modalità di interazione con i conducenti, sfruttando soluzioni di IA e Accelerated Computing (elaborazione accelerata dei dati).

In base all’accordo tra le due società, annunciato nell’ambito del Computex di Taipei (Taiwan), MediaTek integrerà chiplet (in altre parole blocchi di circuiti integrati) GPU e software di Nvidia in SoC (System-on-Chip) destinati a sistemi di infotainment per le case automobilistiche.

I sistemi di MediaTek con software di Nvidia dovrebbero essere compatibili con sistemi per la guida autonoma che usano tecnologia Nvidia. Display nei cruscotti digitali dovrebbero permettere di visualizzare dettagli sull’ambiente circostante il veicolo, videocamere consentire di monitorare il guidatore, e offrire funzionalità e tutta una serie servizi di connettività e telematica.

“L’automotive ha bisogno di aziende forti che possono lavorare nel settore per decenni”, ha dichiarato Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, evidenziando la necessità di un lungo ciclo di vita per tecnologie di questo tipo come riferimento per i produttori di automobili, e sottolineando “qualità, forza e posizione” delle due aziende, indicate come partner ideali alle quali fare affidamento, con chip in grado di gestire aspetti di tutti i tipi.

Display e sistemi di entertainment in-vehicle, riferisce Reuters, stanno diventando sempre più complessi, e i produttori di auto vogliono integrare funzionalità dedicate al gaming, all’intelligenza artificiale, al controllo vocale, al monitoraggio del conducente e altro ancora.

Qualcomm, azienda rivale di MediaTek, sta già da tempo corteggiando i produttori auto, e propone digital chassis pensati non solo per l’infotainment ma anche la gestione dei dispositivi di sicurezza o ADAS e la più efficiente gestione dei veicoli elettrici.

La partnership con MediaTek permette a Nvidia di avere accesso al mercato dell’infotainment, valutato 12 miliardi di dollari. Secondo il CEO di MediaTek, Rick Tsai, i primi prodotti frutto dell’accordo tra le due aziende, arriveranno alla fine del 2025.

Per tutte le notizie di macitynet che trattano di veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart del nostro sito.