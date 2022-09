Introdurre Mac in azienda è più conveniente: per te, per il business, per il pianeta

Con MMN puoi finalmente introdurre Mac in azienda con una formula che fa bene al Business, ai team di lavoro e al pianeta. Fedele alla sua tradizione di innovazione, è stato il primo e oggi ancora unico Apple Authorised Enterprise Reseller italiano ed è tra i primi Solutions Provider a portare sul mercato le tematiche di compensazione dell’impronta carbonica delle scelte tecnologiche di PMI e aziende Enterprise, oltre che servizi IT, di sicurezza e supporto tecnico as-a-service.

Entusiasta dei successi raccolti portando l’ambizioso programma Mac Employee Choice all’interno delle più grandi realtà Enterprise, MMN oggi estende competenze e best practice all’ecosistema di piccole e medie imprese con una proposta altrettanto vincente e, al contempo scalabile, che aiuta a scardinare il luogo comune secondo cui passare all’ambiente Apple è troppo oneroso in termini di mindset e operatività.

Partendo dalla formula del noleggio operativo di Apple Financial Services che, con un risparmio del 20% sul noleggio di nuovi Mac è già di per sé vantaggiosa, l’Apple Authorised Enterprise Reseller italiano ha voluto mettere in campo i migliori asset per costruire una proposta ancora più esclusiva.

Un’opportunità unica per le PMI che vogliono rinnovare il proprio parco macchine portando vantaggi per il business, per le persone e per l’ambiente:

1. Oltre al risparmio del 20% in 36 mesi, il Solutions Provider supervaluta il parco usato e ti supporta nello smaltimento, favorendo percorsi di economia circolare per la tua azienda.

2. Se Apple si impegna a raggiungere il traguardo dell’impatto zero per la sua filiera e i suoi prodotti entro il 2030, MMN anticipa questo obiettivo. Puoi noleggiare Mac compensando già oggi l’impronta carbonica dei tuoi nuovi dispositivi e avviare percorsi per decarbonizzare tutti i tuoi progetti IT.

3. Grazie al supporto del primo Apple Authorised Enterprise Reseller in Italia, puoi costruire anche modelli IT as-a-service flessibili e vantaggiosi per il tuo business. Supporto tecnico, gestione asset e soluzioni di sicurezza sono solo una parte dei servizi che MMN può disegnare sulle esigenze della tua azienda.

Per concludere, questa formula di noleggio, incentiva l’aggiornamento tecnologico con la possibilità di rinnovare, a fine contratto, tutte le postazioni di lavoro con nuovi modelli di Mac, permettendo ai propri dipendenti e collaboratori di lavorare sempre con gli strumenti che preferiscono.

La promozione è valida fino al 24 settembre 2022. Scopri di più a questo link.