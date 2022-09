iPhone 14 Pro, come eliminare lo sfarfallio fotocamera con app di terze parti

Il problema dello sfarfallio della fotocamera di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max segnalato da alcuni utenti usando app di terze parti verrà risolto a breve con un aggiornamento di iOS.

Lo ha fatto sapere Apple stessa spiegando che a breve verrà rilasciato un aggiornamento e che il problema non comporta danni hardware permanenti.

“Siamo al corrente del problema e un fix verrà rilasciato la prossima settimana”, ha riferito un portavoce di Apple al sito MacRumors. Non sono stati forniti ulteriori dettagli ma è probabile che il fix sarà integrato con l’aggiornamento a iOS 16.0.2.

Dopo il lancio di iPhone 14 e iPhone 14 Pro Max, alcuni utenti hanno evidenziato un problema attivando la registrazione video con app di terze parti quali Snapchat, TikTok o Instagram, con filmati nei quali appaiono jitter (tremolii) legati alla stabilizzazione ottica (OIS), il meccanismo di stabilizzazione ottica che dovrebbe ridurre questa problematica e non ampliarla.

Alcuni utenti hanno riferito non solo di tremolii ma anche di suoni (un rumore stridente) che si presentano nella registrazione di filmati con le app di terze parti, e qualcuno è riuscito anche a farsi sostituire il dispositivo.

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF — Luke Miani (@LukeMiani) September 16, 2022

Non è chiaro quale possa essere la fonte del problema; nelle scorse ore era circolata l’ipotesi di un bug legato all’uso di API non documentate/non ufficiali da parte delle app “incriminate”, elemento che potrebbe spiegare il comportamento diverso da quello desiderato rispetto alla funzionalità di registrazione video di serie. In base a quanto dichiarato da Apple, non resta ad ogni modo attendere l’arrivo dell’update.