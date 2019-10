iOS 13.2 porta AirPlay 2 e Apple TV nelle automazioni HomeKit e i valori multipli nei pulsanti 

La versione 13.2 di iOS attualmente in beta porta interessanti novità per gli utenti Homekit: grazie all’aggiornamento in arrivo gli altoparlanti AirPlay 2 e pure Apple TV (dalla quarta generazione in poi) potranno essere integrati in scene e automazioni direttamente dall’applicazione “Casa”

Programmate la musica con Homekit tra automazioni e scene

Con iOS 13.2 e iPadOS 13.2 sarà possibile programmare come e quando riprodurre, mettere in pausa, riprendere o semplicemente regolare il volume dell’audio in corrispondenza di una posizione dell’utente o insieme alla gestione di luci, tapparelle etc.

Ad esempio potete scegliere di attivare una radio quando tornate a casa, riprodurre una playlist quando vi svegliate e allo stesso tempo accendere le luci in camera, e in bagno e poi mettere una playlist diversa in cucina a seconda degli speaker airplay 2 di cui disponete. Ovviamente potete far suonare in sincrono i diversi speaker in diverse stanze delle casa.

Potete utilizzare il sistema anche al rovescio e cioè utilizzare la musica come sistema di simulazione della vostra presenza in casa attivando manualmente una protezione di allarme (noi abbiamo usato l’hub Aqara a suo tempo provato a fondo su questa pagina per l’attivazione) che fa partire la musica degli speaker e accende alcune luci.

Ovviamente potete anche scegliere la sorgente della vostra musica che può essere la radio di Apple, una playlist della vostra musica e decidere dopo quanto tempo si deve disattivare.

Qui sotto una serie di automazioni che includono Apple TV e Sonos Move (lo speaker mobile di Sonos che abbiamo provato di recente).

Oltre alle Automazioni potete utilizzare anche le Scene e comandare a Siri: “attiva la scena Blues” con un mix di riproduzione sonora e variazioni di luce o un’altra chiamata “Relax” con luci calde e musica rilassante oppure “Workout” con ritmi sostenuti e luci adatte all’attività ginnica in casa o ovunque abbiate installato un sistema homekit con altoparlanti Airplay 2.

Non più bottoni senza informazioni

Un altro grande passo in avanti, o meglio, un bella inversione ad “U” arriva dall’interfaccia di “Casa” e dai bottoni disponibili anche direttamente da Centro di controllo: sulla scorta delle rimostranze degli utenti viene risolto un problema che faceva perdere immediatezza alla consultazione dei dati dei sensori e delle condizioni delle periferiche Homekit: i singoli bottoni mostravano semplicemente un multisensore e non i valori dei sensori all’interno costringendo l’utente a cliccare per vedere i dati all’interno della scheda del dispositivo.

Qui sotto vi mostriamo come regolare un sensore virtuale per le condizioni esterne che abbiamo esposto da Homey (l’Hub multiradio che porta Zigbee e Z-wave sotto Homekit – provato qui) ma le opzioni sono identiche per qualsiasi sensore come ad esempio quelli di eve system.

Ora il problema è risolto visto che è l’utente a poter scegliere se mostrare i valori da visualizzare nei singoli pulsanti.

La versione 13.2 di iOS 13 e la corrispondente versione di iPadOS per il momento sono riservate ai soli sviluppatori.

Per tutte le informazioni su Homekit e sulla domotica Apple vi rimandiamo alle nostre pagine dedicate e alla nostra sezione CasaVerdeSmart.