iOS 13 permetterà di trasferire backup da iPhone a iPhone con un cavo?

Nell’ultima beta di iOS 13 è statata individuata una grafica e un codice che sembra far riferimento alla possibilità di impostare un nuovo dispositivo e trasferire backup e dati tra due diversi iPhone usando un cavo.

Il sito 9to5Mac riferisce di un’icona e una stringa nell’app Setup – eseguita alla prima configurazione del dispositivo o dopo il ripristino – un elemento che lascia immaginare che Apple potrebbe essere al lavoro per permettere di traghettare dati da un dispositivo iOS a un altro usando una connessione fisica.

Al momento per trasferire dati da un vecchio iPhone a uno nuovo, è possibile recuperare il precedente backup memorizzato in iTunes o sul proprio account iCloud; da iOS 11 o seguenti è anche possibile avvicinare i due dispositivi e trasferire i dati wireless, con una procedura dedicata che permette di ripristinare app, dati e impostazioni.

L’elemento grafico individuato nell’ultima beta di iOS 13 mostra quello che sembra un iPhone con il Face ID collegato – con un cavo – a un diverso iPhone con il Touch ID, un elemento che richiama la possibilità di trasferire dati con un metodo alternativo a quelli finora disponibili. Oltre alla grafica, è stata individuata una stringa di codice che sembra far riferimento a tutto ciò:

PROGRESS_DETAIL_WIRED = "Keep your other iPhone connected to this iPhone and connected to power until the transfer is complete.";

Apple al momento non vende cavi con connessione Lightning su entrambi i connettori (Lightning-Lightning); un simile prodotto potrebbe essere commercializzato in seguito, o messo a disposizione degli Apple Store; la grafica potrebbe inoltre fare riferimento a un cavo Lightning/USB-C, corroborando l’indiscrezione secondo la quale la prossima generazione di iPhone potrebbe integrare un connettore USB-C al posto del Lightning.