Instagram lancia il nuovo sticker Chat

Instagram lancia oggi il nuovo sticker Chat, che consente di avviare conversazioni via Direct con gli amici direttamente dall’interno di una Storia. Considerando che le storie sono diventate elemento di particolare importanza nell’ecosistema Instagram, si tratta di un grande vantaggio per gli utenti che ne fanno uso. Ecco come funziona.

Il funzionamento è presto detto. Per invitare gli amici a chattare da una Storia, basta selezionare lo sticker Chat e dare un nome alla chat. A questo punto, gli amici che visualizzano la Storia, potranno cliccare sullo sticker per unirsi alla chat e l’utente vedrà le loro richieste nella lista di visualizzazione delle Storie. A questo punto sarà sufficiente scegliere chi si vuole chattare per far sì che la chat venga automaticamente creata in Instagram Direct. Ovviamente, la chat così creata potrà essere interrotta in qualsiasi momento.

L’utilizzo degli adevisi è divenuto sempre più importanti, soprattutto nelle Storie di Instagram, e servono a personalizzare e a rendere più originali le proprie Storie. MAggiori informazioni sugli adesivi possono essere lette sul sito ufficiale Instagram.

