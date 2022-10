iOS 16.1, alcuni utenti lamentano problemi con il Wi-Fi

Si stanno moltiplicando come funghi le segnalazioni dei possessori di iPhone che, dopo aver aggiornato il telefono all’ultima versione del sistema operativo, si ritrovano tra le mani un dispositivo che si disconnette periodicamente e piuttosto casualmente dal WiFi.

C’è chi ne parla su Reddit, chi lo denuncia su Twitter, e anche i forum della community di supporto Apple stanno lentamente ricevendo lo stesso messaggio: di punto in bianco l’iPhone si disconnette dal WiFi, apparentemente senza che cambi qualche cosa che potrebbe provocarne lo scollegamento.

C’è chi lo ritrova sconnesso anche se il dispositivo è stato per tutto il tempo in Standby, magari al mattino dopo essersi svegliati, e la cosa peggiore è che un ripristino di tutte le impostazioni di rete non sembra che giovi.

Il minimo comun denominatore come dicevamo pare essere iOS 16.1, la sola causa che per ora sembra comportare il puntuale ripresentarsi di questo problema.

Questo aggiornamento è stato rilasciato la settimana scorsa ed è il primo, importante aggiornamento di sistema da quando iOS 16 è stato rilasciato il mese scorso. Include infatti diverse nuove funzionalità a tutti gli utenti iPhone che lo installano, incluse le attività in tempo reale.

Questa settimana Apple ha iniziato il beta test di iOS 16.2, altro importante upgrade che non dovrebbe arrivare prima di fine novembre.

Purtroppo il downgrade non è possibile perché Apple ha bloccato le firme di iOS 16, iOS 16.0.1 e iOS 16.0.2, e come dicevamo nessun ripristino pare funzionare.

A questo punto non è chiaro però se Apple prevede di rilasciare quanto prima un aggiornamento provvisorio, una sorta di 16.1.1, che vada a risolvere questo bug del WiFi e tutti gli altri problemi che potrebbero riscontrare gli utenti che hanno installato l’ultima versione attualmente disponibile.

L’unica cosa che possiamo consigliare quindi è di non installare iOS 16.1 (se non l’avete ancora scaricato), almeno fino a quando non saremo in grado di comunicarvi – magari con un nuovo articolo – che questo problema è stato definitivamente risolto con una versione successiva del software.